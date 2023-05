Kraljevska obitelj stigla na probu za povijesni dan, neki s lica nisu mogli sakriti da im baš nije svejedno!

Članovi britanske kraljevske obitelji pojavili su se na probi za krunidbu kralja Charlesa koju iščekuje cijeli svijet.

Princ William i princeza Kate Middleton stigli su u Westminstersku opatiju sa svoje dvoje najstarije djece, princom Georgeom i princezom Charlotte, spremnima za probu krunidbe kralja Charlesa.

Svi zajedno su se pridružili Charlesu i njegovoj supruzi Camilli Parker Bowles, koji nisu skidali osmijehe s lica dok s nestrpljenjem iščekuju važan dan. Maleni George bio je odjeven u tamnoplavo odijelo dok je Charlotte, koja je jučer proslavila osmi rođendan, nosila svjetloplavu haljinu i kardigan. Svi zajedno su razgovarali na ulaznim vratima prije nego što su se uputili unutra, a maleni princ i princeza nisu mogli sakriti očitu nervozu zbog velikog dana.

Proba za krunidbu na rasporedu je samo nekoliko sati nakon što je muškarac uhićen ispred Buckinghamske palače nakon što je navodno vikao 'ubit ću kralja' i bacao patrone za sačmaricu u dvorište. Palača je zatvorena jer je policija uhitila 59-godišnjeg muškarca koji je navodno bio naoružan nožem i patronama.

No to nije zasjenilo današnje događanje koja je posebno važan za 9-godišnjeg princa Georgea, koji je dobio ključnu ulogu na subotnjem događaju. On će imati ulogu jednog od paževa i hodat će iza svog djeda kako bi nosio njegovu odjeću dok ulazi i izlazi iz Westminsterske opatije. Time se ispunila želja njegova oca Williama, koji je želio da ima upravo tu ulogu s obzirom na njegovu ulogu nasljednika.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić pozirala u izazovnom donjem rublju, a sve je dodatno začinila još jednim seksi detaljem!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavna ljepotica drastično promijenila imidž, odrekla se svog zaštitnog znaka, pa je nitko nije prepoznao: "Tko je ova?"