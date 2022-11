Mile Kekin započinje novo poglavlje, nešto skroz drugačije što je dosad radio: "Mislim da se tema tiče svih nas, ne samo djece"

Mile Kekin predstavlja pjesmoslikovnicu "Mala" – koja vrti cijeli svijet oko malog prsta, pardon, kažiprsta.

"Mala“ je pjesma i slikovnica, ona je direktno inspirirana Miletovom desetogodišnjom kćerkom koja je, kako pjesma kaže, također "neobično nepraktična i samo sebi slična.“

"Često pjevam o onima koji nikad neće imati mira jer su rođeni van okvira, da se malčice samocitiram. Volio bih da ova pjesma, bilo kroz slikovnicu, bilo kroz stihove dopre do klinki i klinaca, koji su danas , puno više nego u moje vrijeme Pipi Duge Čarape, kroz društvene mreže, aplikacije i filtere ljepote izložene pritisku da moraju u svakom trenutku izgledati savršeno. S druge strane volio bih da 'Mala' dođe i do svih klinaca kojima se stalno govori kako da se oblače, šišaju, izgledaju, i kako da budu primjereni i u skladu s konvencijama koje su često same sebi smisao. Ona je također i poziv da se zbog okvira koji ih žuljaju ne krate i sužavaju kako bi ispunila tuđa očekivanja. Mislim da se tema tiče svih nas, ne samo djece", izjavio je Mile i za kraj zaključio:

"Ako bih baš morao poruku pjesme sažeti u jednu rečenicu ona bi glasila: Savršenost je, ne samo lažna, nego i dosadna".

Režiju i montažu za pjesmu "Mala“ radio je Tomislav Fiket po Ilustracijama Tomislava Torjanca.

Kada je počeo pisati "Malu", Mile kaže da nije niti sanjao da će se ona pretvoriti u slikovnicu, a još se manje nadao da će ju napraviti Tomislav Torjanac, autor remek-djela "Kako živi Antuntun“ i "Grga Čvarak“.

"Mala“ je prvi singl s njegovog nadolazećeg albuma koji koji je već u pripremi i bit će objavljen na proljeće iduće godine.

Producent ove pjesme, kao i cijelog nadolazećeg albuma je Mark Mrakovčić.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Udala se Doris Pinčić! U krugu najbližih izrekla je "da'' menadžeru Davoru Guberoviću, a procurile su i prve fotografije mladenaca

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Bila je jedno od najpoželjnijih domaćih lica s malih ekrana, slovila i za najseksi Hrvaticu, a onda je samo nestala!