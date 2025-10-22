Značajna godina za našeg chefa: Dobio veliko priznanje, otvara vlastiti restoran i sprema se na Mount Everest!

Ova godina posebno je značajna chefu Matiji Bogdanu jer je proglašen najboljim hrvatskim chefom za 2025. Mlad i perspektivan - sanja veliko, pa, osim što uskoro otvara svoj prvi restoran u Zagrebu, naporno trenira i za skorašnji uspon na Mount Everest. Što ga je oblikovalo u osobu kakva je danas, podijelio je s našom Mateom Slogar.

Matija Bogdan prvi je put u San Sebastianu.

''Pa je prvi, nije prvi put u Španjolskoj, ali je u Baskiji. Brutalno je, prekrasno'', započeo je razgovor.

Ima puno surfera, ali on je inače za drugačiju vrstu sporta.

''Pa da, ja nikad nisam bio baš za sport, ali sam se počeo penjati, planinariti. Kad sam se vratio iz Londona, počeo sam to sve ozbiljnije i sad možemo reći da se fakat bavim sportom."

I sad je plan najveći dosad?

''Da, sad je Mount Everest.''

Kako idu pripreme?

''Pa, naporno je, ali kad se vratimo s ovog puta, moram sve to puta tri pojačati. Recimo, sad stvarno puno trčim, ali sad to moram povećati na 20-30 kilometara.''

Kako to balansira s poslom?

''Sve je stvar organizacije. Dok si ti jako angažiran i na XY mjesta, ti zapravo imaš vremena. Ti dok si 'ma ne da mi se ovo', radiš samo jednu stvar, onda ni ne nađeš vremena za nešto dodatno raditi. Ali dok si involviran u jedan posao, drugi posao i hobi, uvijek se nađe vremena za nešto'', objašnjava.

In Magazin: Matija Bogdan - 4 Foto: In Magazin

Svira u bendu, planinari i najbolji je chef u Hrvatskoj za ovu godinu. Nedavno je dobio tu laskavu titulu, kako se osjeća?

''Pa super, bio sam malo iznenađen, ali kad to gledam retroaktivno, zapravo mrvicu očekivano. Jako mi je drago i to je vrsta odgovornosti. Moram i dalje širiti dobru riječ o toj industriji i kritizirati je isto jer tako jedino možemo napredovati.''

Jesu li njega kritike oblikovale? Prošao je puno restorana, puno stažiranja i kuhinja, je li ga to dovelo do ovog danas?

''Pa je, mislim, kuham sad već nekih 13 godina, rekao bih, i to intenzivno. U svim tim godinama je puno bilo kritika i dobrih stvari i to sve te uobliči u nešto što se trenutno događa.''

In Magazin: Matija Bogdan - 3 Foto: In Magazin

A ono što se ove godine događa u njegovom životu je otvorenje restorana... Je li to san snova?

''Ajmo reći da je, nije to neki end game, hoću otvoriti i još jedan restoran, ali ovo je prvi put da otvaram svoj sa svojim poslovnim partnerom Markom Palfijem, isto iz Međimurja. Otvaramo u Zagrebu mali restorančić i uskoro se to događa.''

In Magazin: Matija Bogdan - 6 Foto: In Magazin

''Hoćemo otvoriti nešto gdje bi i mi htjeli ići svakodnevno. Takav restoran želimo otvoriti, gdje ćemo shaerat hranu, gdje će bit jako easy going, nema neke napetosti, gdje dođeš svakodnevno. Često mijenjanje jelovnika, uzbudljivi sastojci.''

Koliko je naporno otvarati svoj restoran?

''Ma ne pitaj me ništa. Totalno neki drugi level od onoga kad vodiš restoran, stalno na mobitelu, svaki poziv te košta. Ovo ti utječe jako na financije, puno toga stavljaš na rizik jer je tvoja investicija unutra. To je čisto drugi mindset u glavi i drugi svijet.''

Sretno Matiji na Mont Everestu, sretno s novim restoranom i da završetak godine bude još bolji!

