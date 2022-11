Više od 10 milijuna pregleda na YouTubeu, bukirane gaže do kraja godine i rasprodan koncert života tjednima unaprijed!

Matija Cvek je glazbenik čija se karijera zadnjih godina vinula u visine te ga postavila kao jednog od najtraženijih mladih pop pjevača. O svojim glazbenim početcima, suradnji s Jelenom Rozgom i još mnogočemu, Matija je razgovarao s našom Doroteom Filipaj za In magazin.

S megahitom "Trebaš li me" Matija Cvek osvojio je hrvatsku publiku, a u najavi je i novi album.

Njegovu karizmu, talent i predivan glas prepoznala je i naša pop diva.



''Jelena je toliko pozitivna i energična i entuzijastična osoba da te zarazi time. I ti onda si ljubomoran, kak ona to sve može i kak joj se da, pa ono kao idem sad i ja isto to. Tako da samo riječi hvale koliki je to radnik i koliko je talentirana, uostalom postoji i razlog zašto je toliko uspješna i zašto radi Arene'', hvali Matija Cvek kolegicu Rozgu.

Mnogi ne znaju da je njegova karijera mogla ići u potpuno drugom smjeru. Prije nego što se ozbiljno uhvatio mikrofona, Matija je bio nogometaš.



''Možda sam čak više volio nogomet nego pjevanje, ono kad sam bio mali. Ali se negdje izjednačilo u nekom 14-15 godina trenutku i onda sam se ozlijedio i skužio da nogomet neće za mene bit više'', kaže Matija.

Pozornica je postala njegov teren, a ona mu donosi same pobjede. S više od 10 milijuna pregleda na Youtubeu i bukiranim gažama do kraja godine, Matija se može pohvaliti titulom najpopularnijeg pop pjevača na našim prostorima.



''Ja sam iz garaže, mislim ja volim to, graaža je bila moj početak dakle, tak je to išlo. I sad netko meni kaže da sam ja neki najpopularniji mislim da to baš i neću nikad prihvatiti da je to istina, ja ću samo raditi dalje pa se zabavljati i dalje'', kaže.

Prije solo karijere, Matija je bio back vokal Jacquesu Houdeku. Kaže, to je za njega bila škola života.



''Način na koji on pristupa toj pozornici i tom pjevanju i u stvari glazbi općenito, koliko je muzikalan. Mislim, jako sam puno od njega naučio i moram priznat da stvarno cijenim te 4 godine i zahvalan sam mu, uostalom što me vodio na taj Eurosong. Vidjet tu produkciju i vidjet taj show, uvijek kažem da je to najveći adrenalin koji sam osjetio, ali sad ide Dom sportova'', kaže.

A 2. prosinca Matija i njegov bend ondje će održati svoj prvi dvoranski koncert za koji su karte već planule! Publika će imati priliku premijerno čuti novu stvar iz glazbene tvornice ovog kantaturora.



''Sad kad se ovo sve događa i kad čuješ stvarno da je rasprodana ta dvorana i nije neki mali broj ljudi. Pa ponosan sam, užasno sam ponosan na cijelu ekipu, toliko se trudimo svi zadnjih 4-5 godina, toliko kopamo, puno proba, toliko je trebalo svega.. Mislim da smo mi bili spremni za trenutak, to je naša najveća prednost. Jer smo se mi cijelo vrijeme pripremali za nešto, a nitko nije točno znao za što se pripremamo'', kaže.

Posljednjih je mjeseci u medijma bilo nagađanja o razlozima njegova prekida s dugogodišnjom djevojkom Nikom.



''Nisam čitao, samo mi je netko znao javiti pa sam vidio naslov i jednostavno ne idem dalje od toga, toliko smo imali lijep odnos i toliko je sve lijepo od toga bilo da jednostavno uz svo to poštovanje ne želim uopće otvarati, stvarno nema smisla da otvaram tu temu'', kaže.

Koja ga je naučila neke važne lekcije:



''Odlučio sam da ću svoje romantične situacije i ljubav naučen ovim sam shvatio da neće izać nigdje nikad'', zaključio je.

