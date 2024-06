Tko je ljepotica koja je bosa šetala na svadbi godine? Feštala je s bivšim mužem koji ju je teško prebolio, ali o razlogu razvoda javno su govorili

Mama mladoženje Liama Stewarta Rachel Hunter na jučerašnjem vjenčanju u Dubrovniku bosa je hodala po kiši, svojom ljepotom sve je osvojila, a evo tko je ona.

Nakon službenog dijela u crkvi Sv. Ignacija u Dubrovniku, svatovi Liama Stewarta i Nicole Artukovich uputili su se na tvrđavu Lovrijenac gdje se nastavila fešta o kojoj danas pišu brojni svjetski mediji.

Dok su se uspinjali stepenicama, gostima je dolazak dodatno otežavala kiša, ali dama koja je ukrala pozornost fotografa bila je Rachel Hunter, mladoženjina mama i bivša supruga Roda Stewarta.

Ona je noseći kišobran u zelenoj haljini bosa hodala mokrim stepenicama, a ispod ruke nosila je štikle.

Svojom ljepotom sve je osvojila, a onima koji ju znaju otprije je poznato da je od mladosti harala modnom scenom.

Istom ljepotom osvojila je i glazbenika. Rachel Hunter bila je druga po redu supruga slavnog britanskog glazbenika Roda Stewarta. Za 24 godine starijeg pjevača udala se 1990. nakon što su se nedugo prije toga upoznali u noćnom klubu u Los Angelesu. Među njima je puklo zbog nepomirljivih razlika u karakteru nakon devet godina, a razvod su finalizirali 2006., premda su se razišli još 1999. godine.

Njihovo prvo dijete, kći Renee, Rachel je donijela na svijet 1992. godine, dok je Liama Stewarta rodila 1994.

Rod je jednom istaknuo da je razlika u godinama kumovala u raspadu njihove veze.

''Imala je samo 21 godinu kad smo se vjenčali, a godinu dana kasnije postala je majka. Moja sestra Mary rekla mi je da je premlada za mene dok smo hodali. I bila je u pravu'', ispričao je Stewart.

''Do svoje 29. godine provela sam osam godina s tuđom grupom prijatelja. U devet godina koje smo proveli zajedno nikad ništa nisam učinila za sebe. Da ste me tada pitali što mi se sviđa ili ne sviđa, ne bih vam znala reći. Nisam čak imala ni hobi'', priznala je Rachel.

Premda ga je ostavila, Rachel kaže da je Rod bio sjajan tata i dobar ljubavnik. U vrijeme njihova razlaza još ga je nazivala ljubavlju svog života. Opisujući njihovu vezu kao vatrenu i burnu, ali uvijek zabavnu, rekla je: ''Voljela sam njegov smisao za humor. On je živi dokaz da vas muškarac može nasmijati u krevetu.''

Rod je otkrio da je nakon rastave bio toliko slomljenog srca da je izgubio na težini i nije mogao ništa raditi četiri mjeseca.

''Stalno mi je bilo hladno. Po danu sam ležao s dekom preko sebe i držao termofor na prsima. Tada sam spoznao zašto to zovu slomljenim srcem, tu bol doslovno možete osjetiti u srcu. Bio sam rastresen, gotovo do ludila'', priznao je.

Rachel je priznala da joj je teško padalo to što mu je slomila srce, ali je to morala učiniti zbog sebe.

"Bio je izbezumljen. Odnijet ću u grob bol koju sam prouzročila Rodu. Povrijedila sam jedinu osobu koju sam voljela i do koje mi je bilo stalo".

Ipak, nastavili su dalje sa svojim životima, a dok je on postao jedan od legendarnih glazbenika i oženio se treći put, Rachel se ostvarila kao uspješna manekenka, glumica i televizijska voditeljica.

Sadašnjom suprugom Penny Lancaster Rod se oženio 2007. godine. S njom je dobio dvojicu sinova, Alaistaira i Aidena. Glazbenik uz njih ima još četvero djece.

Njegova prva supruga bila je Alana Stewart, s kojom je bio od 1979. do 1984. godine i s njom je dobio troje djece, Kimberly, Ashley i Seana.

Kćer Ruby Stewart Rod je dobio u vezi s Kelly Emberg 1987. godine.

