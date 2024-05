Fotografiju iz Dubrovnika objavila je i ljubimica legendarnog glazbenika, pokazala je kako uživa do velikog događaja!

Kći Roda Stewarta Renee Stewart uživa u Dubrovniku, u kojem se očekuje vjenčanje njezina brata Liama Stewarta.

Sve je spremno za vjenčanje godine u Dubrovniku, na kojem će sudbonosno da izreći hokejaš Liam Stewart i i ljepotica hrvatskih korijena Nicole Artukovich.

Među brojnim gostima koji su već stigli u Dubrovniku uživa i mladoženjina sestra Renee Stewart.

Sudeći prema njezinu profilu na Instagramu, u Dubrovnik je stigla prije četiri dana, a objavila je videozapis na kojem uživa na suncu pored mora.

Mladoženjin otac, britanski roker Rod Stewart zbog svečanog obreda nakratko je morao prekinuti turneju, a fotografi su ga snimili na balkonu luksuzne vile kako se šeće u žutim kupaćim hlačicama.

Renee je prvo dijete druge supruge Roda Stewarta i novozelandske manekenke, glumice i voditeljice Rachel Hunter. U braku su bili od 1990. do 2006. iako su se razišli još 1999., Renee je rođena 1992., a Liam u rujnu 1994. godine.

Na njezinoj službenoj web-stranici piše da je otkako je diplomirala radila kao plesna umjetnica s Jacob Jonas The Company te nastupala na The Hong Kong International Dance Festivalu i Resolutions 2020 u The Place London. Svoje plesno znanje prenosi u druge medije kroz modu, fotografiju i film te je radila s modnim brendovima kao što su Mulberry, Stella McCartney, Tommy Hilfiger, Farfetch, Maje i Escada.

Renee je također završila 500-satnu obuku za učiteljicu joge u Indiji 2019., a danas podučava jogu, rad na disanju i meditaciju na grupnim tečajevima i privatnim satovima diljem svijeta.

