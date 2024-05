Odbrojava se sitno do vjenčanja godine u Dubrovniku, evo što je svjetski slavni par poželio za svadbene poklone!

Sin Roda Stewarta Liam i njegova odabranica Nicole Artukovich jasno su dali do znanja kakve poklone žele za vjenčanje koje mnogi već nazivaju svadbom godine.

Još je nekoliko dana ostalo do vjenčanja godine u Dubrovniku o kojem se govori u posljednje vrijeme.

Pred oltar će stati američki hokejaš Liam Stewart i njegova zaručnica Nicole Artukovich, Amerikanka konavoskih i hercegovačkih korijena.

Liam je sin slavnog glazbenika Roda Stewarta i njegove bivše supruge, novozelandskog modela, voditeljice i glumice Rachel Hunter.

Njih su dvoje u vezi već 13 godina, još od srednje škole, a njihov sin Louie Mark Roderick Stewart nedavno je proslavio prvi rođendan, i to u Dubrovniku, gdje se par od sredine svibnja priprema za vjenčanje.

Na vjenčanju se očekuju i mnoga poznata imena iz svijeta sporta i showbiza, a s odabirom poklona ne moraju se previše mučiti jer su im mladenci olakšali.

Liam i Nicole otvorili su profil na besplatnom online servisu Zola koji se bavi svim aspektima vjenčanja, a ima i popis darova koje mladenci žele - od novčanih priloga za medeni mjesec do kućanskih aparata, raznih uporabnih predmeta i ukrasa za dom.

Cijene im se kreću od četrdesetak do 600 dolara, a evo i što će dobiti.

Mnogi su pokloni, od posuđa i pribora za jelo, do kofera i posteljine od organski uzgojenog pamuka već rezervirani, a čini se da će par dobiti tradicionalnije poklone nego što se mladencima većinom daruje danas.

Kako pišu domaći mediji, par će vjenčati pater Mirko Nikolić u Crkvi svetoga Ignacija na Jezuitima. Svadba će biti na Lovrijencu, no nema nikakvih vijesti tko će zabavljati goste i hoće li mladoženjin slavni otac zapjevati, kao ni detalja o tome što će se jesti na vjenčanju.

No poznato je da je Nicole svoju vjenčanicu pronašla također u Hrvatskoj, i to u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

