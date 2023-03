Severina progovorila o sestri koja ju je prijavila policiji, a otkrila je i zašto bi pokojni otac danas bio ponosan na nju!

Severina se osvrnula na medijske napise o njezinu okršaju sa sestrom Marijanom, a spomenula je i pokojnog oca Severa.

Prošle godine u medijima je odjeknula vijest o navodnom fizičkom okršaju između Severine i njezine sestre Marijane, koja ju je prijavila i policiji, a pjevačica se sada osvrnula na taj događaj.

U intervjuu za srpski Story otkrila je zbog čega jedino žali u toj cijeloj priči.

"Jedino zbog čega mi je žao je to što se moja majka od 86 godina osramotila pred susjedima. Znate da je to starim ljudima važno. I još jedna iz sela moje mame: 'Ima jedna baba koja je polila rođenu sestru vrućom vodom zbog para. Đavolje su te pare'. Nema obitelji koja nema neku svoju priču. Samo one ostaju kao ožiljci u dubini obiteljskih srca, a moje na naslovnicama. Nismo birali rodbinu, na nama je da ih volimo i pomažemo im kakvi god bili", kazala je Severina.

Spomenula je i svojeg pokojnog oca Severa, o kojem rijetko priča, a smatra da bi danas iz jednog razloga bio posebno ponosan na nju.

Naime, na pitanje o njezinim navodnim nacionalističkim stavovima, oko kojih je često prozivaju u srpskim medijima, Severina je istaknula kako to nije istina pa je dodala:

"Moj pokojni otac Sever bio bi strašno ponosan da zna da sam politički prognanik. Puno bi ga to radovalo, uvijek je bio za pravdu i za to da se stvari nazivaju pravim imenom pa makar bili za to kažnjeni, a ne – na pravdi Boga – nagrađeni. Dobar je to osjećaj."

U intervjuu je progovorila i o druženju njezinih bivših partnera Igor Kojića i Milana Popovića, koji su od rivala postali najbolji prijatelji, a što je o njima rekla pročitajte OVDJE.

