Severina raznježila sve preslatkom fotografijom sa sinom u naručju: "Ljubav ste, neopisivo"

Severina je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa sinom Aleksandrom, čiji su rođendan nedavno zajedno proslavili na egzotičnim Maldivima.

Severina je sa svoja 1,3 milijuna pratitelja na profilu na Instagramu podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira sa sinom Aleksandrom u zagrljaju dok zajedno uživaju na odmoru na Maldivima.

"Pancir na grudima" stihovi su njezine pjesme "Rođeno moje" uz objavu na kojoj se ona i sin nježno grle.

"Samo mama razumije što ovo znači. Cijeli svijet na grudima. Prekrasni", "Majčin sin. Prelijepa fotografija", "I to je to. Sve ostalo nebitno", "Cijeli svijet u zagrljaj stane", "Srce majčino", "To je smisao života", "Ljubav ste", "Neopisivo", komentari su njezinih obožavatelja.

Severina je ovih dana objavila i niz fotografija na kojima pozira u bikiniju koji je pokazao njezinu nevjerojatnu figuru pred 51. rođendan.

Inače, Severina je na Maldivima proslavila sinov rođendan, ali i rođendan svojeg menadžera Tomice, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je također na društvenim mrežama.

Na odmoru nije zaboravila ni Let 3 te im je uputila podršku ispisavši u pijesku naziv njihove pjesme "Mama ŠČ!", s kojom će nas ove godine predstavljati na Eurosongu.

