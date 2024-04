Ona je najpoznatija Hrvatica u Holywoodu, debitirala je u kultnom filmu s Tomom Cruiseom, glumila je Bondovu suparnicu, a gledali smo je i u Zapravo ljubav!

Ivana Milićević rođena je u Sarajevu u obitelji hrvatskih korijena, a s 5 godina je odselila u SAD, gdje je kasnije izgradila uspješnu glumačku karijeru.

Holivudska glumica hrvatskih korijena Ivana Miličević slavi okrugli 50. rođendan.

Ivana je rođena 26. travnja 1974. godine u Sarajevu, u obitelji hrvatskog podrijetla, kao kći domaćice Tonke i radnika u klaonici te privatnog poduzetnika Damira Miličevića. Kada je navršila pet godina, njezina se obitelj preselila u SAD, točnije u Detroit, gdje je i odrasla.

Svojim roditeljima nedavno je posvetila i objavu na Instagramu povodom njihove 50. godišnjice braka u kojoj ih je na hrvatskom nazvala "mama" i "tata".

U Hollywoodu je debitirala 1996. godine, u kultnom filmu "Jerry Maguire" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a zatim je ostvarila zapažene uloge i u filmovima "Zapravo ljubav" te "Casino Royale" iz franšize o Jamesu Bondu, u kojem je glumila fatalnu negativku Valenku. Pojavila se i u serijama "Čarobnice" i "Buffy", a 2019. je u Zagrebu snimila i seriju "Protuudar".

Ivana nije jedina poznata osoba u svojoj obitelji. Njezin brat Tomislav je gitarist u rock-bandu 30 Seconds to Mars, čiji je frontman glumac Jared Leto. S bratom je jako vezana, a posebice otkako je 2016. godine preminuo njihov mlađi brat Filip.

Glumica je prvi put postala majka u 43. godini, kada je sa suprugom Paddyjem Hoganom dobila sina Phoenixa Jedija Hogana, koji im je i jedino dijete. Par je u braku od 2018. godine, a vjenčali su se na brodu u Miamiju. Prije nego što su započeli vezu, poznavali su se dugi niz godina.

"Upoznali smo se prije sedamnaest godina na tulumu, njemu je bilo 19, a meni 28 godina. Već ta da se moglo vidjeti da postoji neka iskra među nama, ali bilo smo premladi za nešto ozbiljnije. S vremena na vrijeme bismo se čuli, no nismo pomišljali na vezu, on je imao svoje cure, ja svoje dečke. A kako me osvojio? Kada je čuo da sam sama, nazvao me i pitao osjećam li nešto prema njemu. Odgovorila sam potvrdno i on je odmah doletio u Los Angeles. Kada se pojavio na mojim vratima, znala sam da je to – to. Možemo mi cure govoriti sebi svašta, ali zapravo vrlo dobro znamo kada nam se netko doista sviđa i kada je toj osobi jako stalo", ispričala je 2020. za Gloriju.

Kako je Ivana izgledala u nekim od svojih najpoznatijih uloga, prisjetite se u našoj galeriji.

