Mama mlade nade Hajduka sve je oborila s nogu u ljetnoj haljini s prorezima, nikad ne biste rekli da je proslavila 47. rođendan!

Renata Lovrinčević Buljan privukla je svu pozornost na proslavi u resortu Le Meridien Lav u bijeloj haljini s prorezima.

Na proslavi resorta Le Méridien Lav obilježen je početak još jedne ljetne sezone.

Među brojnim poznatim licima koja su stigla na događanje viđena je i naša bivša misica te majka mladog hajdukovca Borne Buljana Renata Lovrinčević Buljan.

U bijeloj haljini s prorezima pokazala je svoju utreniranu figuru, a svi se slažu da tako golišava haljina ne bi bolje pristajala ni upola mlađim djevojkama.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Njezin suprug Petar Buljan profesionalni je vojnik i krajem prošle godine nakon šest mjeseci vratio se kući s vojne misije na Kosovu. Osim hajdukovca Borne par zajedno ima i mlađeg sina Narda.

Njezinim sinovima, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu seksi mamom igrača Bijelih.

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je majka koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je Renata u IN magazinu.

