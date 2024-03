Mjesto na kojem je Kate Middleton snimila dirljiv govor krije posebnu simboliku, nije ga slučajno sama odabrala!

Kate Middleton snimila je svoj govor u vrtu Windsor, koji je prepun narcisa, cvijeća koje simbolizira nadu za sve oboljele od raka.

Vijest da omiljena britanska princeza Kate Middleton boluje od raka šokirala je svjetsku javnost, a video kojim je to objavila sve je dirnuo.

Kate je svoj govor u kojem obznanjuje da joj je dijagnosticirana teška bolest snimila u vrtu Windsor, a prema pisanju The Mirrora, nije slučajno odabrala baš tu lokaciju. Naime, u njezinoj pozadini možemo vidjeti narcise, cvijeće koje je poznato po svojoj simbolici proljeća i novih početaka, a to je i razlog zbog kojeg je postalo simbolom nade za oboljele od raka.

Prema pisanju stranih medija, Kate je sama izabrala vrijeme i mjesto na kojem će snimiti video, a potez s narcisima njezina je poruka podrške svima koji prolaze kroz jednaku ili sličnu situaciju kao ona.

Princeza je svoj emotivni govor napisala sama, a njezin je prijatelj otkrio kraljevsko razmišljanje iza obraćanja naciji.

"Nije se zapravo radilo o drami posljednjih nekoliko tjedana, iako je to očito sve uznemirilo. Osjećala je da to mora učiniti zbog toga tko jest. Bilo je to više od toga što zna da je javna osoba i da ima širu odgovornost zbog svoje titule", rekao je za Sunday Times.

"Sve je to bila ona, napisala je svaku riječ, vrlo se brzo poklopilo", dodao je.

Princeza je u videu objasnila kako je u ranoj fazi liječenja te da joj je opaka bolest otkrivena testovima. Ispričala je da joj je dijagnoza bila veliki šok te da je iza nje nekoliko nevjerojatno teških mjeseci, no pokušala je i umiriti javnost.

''William i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo cijelu situaciju i riješimo što je moguće više unutar obitelji. Trebalo nam je vremena da objasnimo sve Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je prikladan za njih i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Mojoj obitelji trebalo je nešto vremena, prostora i privatnosti'', priča Kate u videu.

Istaknula je kako cijelo ovo vrijeme ima veliku podršku svoje obitelji.

