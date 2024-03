Dirljiva poruka podrške koju je Kate poslala svim oboljelima od karcinoma odjeknula je svijetom: ''Niste sami!''

U svom obraćanju javnosti Kate Middleton pružila je podršku svim oboljelima od karcinoma.

Kate Middleton suočila se sa svojom dijagnozom te svijetu obznanila da ima karcinom.

Osim zahvale suprugu Williamu, princeza od Walesa u svom je emotivnom obraćanju podijelila i inspirativnu poruku nade oboljelima od raka.

"Molim vas, nemojte gubiti vjeru ili nadu. Niste sami", poručila je Kate.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK