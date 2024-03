Kate Middleton u objavi o borbi s rakom dirnula javnost spominjanjem svoje djece: ''Trebalo nam je vremena...''

Princeza od Walesa dirljivo je otkrila kako umiruje svoju malu djecu usred svoje borbe s rakom nakon objave da se bori s bolešću.

Kate Middleton dirnula je obožavatelje dijelom videozapisa u kojem govori o svojoj djeci.

Majka troje djece kaže da su ona i princ William objasnili situaciju svojoj djeci Georgeu, Charlotte i Louisu nakon velikog šoka i njezine dijagnoze karcinoma.

''William i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo cijelu situaciju i riješimo što je moguće više unutar naše obitelji. Trebalo nam je vremena da objasnimo sve Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je prikladan za njih i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Mojoj obitelji je trebalo nešto vremena, prostora i privatnosti'', rekla je.

Istaknula je kako cijelo ovo vrijeme ima veliku podršku svoje obitelji.

''Imati Williama uz sebe u ovom trenutku veliki je izvor utjehe i sigurnosti, isto kao i ljubav, podrška i dobrota koju su pokazali mnogi od vas. Oboma nam to mnogo znači'', dodala je Kate.

