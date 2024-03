Kate je suprugu Williamu posvetila posebnu zahvalu nakon otkrića da boluje od raka, ovo su riječi kojima je javno dala do znanja koliko joj znači

Kate Middleton zahvalila je princu Williamu na podršci koju joj pruža otkako je krenula s liječenjem raka.

Kate Middleton obznanila je da boluje od karcinoma te da je krenula s liječenjem kemoterapijom, a u dirljivom videozapisu posvetila je i posebnu zahvalu svom suprugu princu Williamu.

Kate je opisala kako je njezina dijagnoza utjecala na njezinu obitelj i odala počast svom suprugu.

''William i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo cijelu situaciju i riješimo što je moguće više unutar naše obitelji. Trebalo nam je vremena da sve objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je njima prikladan i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Kao što sam im rekla, dobro sam i svakim danom postajem sve jača fokusirajući se na stvari koje će mi pomoći da ozdravim, umom, tijelom i duhom.''

''Imati Williama uz mene također je veliki izvor utjehe i sigurnosti. Kao i ljubav, podrška i dobrota koju su pokazali mnogi od vas. Oboma nam to puno znači'', rekla je princeza.

