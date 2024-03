Princ William saznao je za karcinom Kate Middleton prije važnog događanja, sada je svima jasno zašto se tamo nije pojavio

Kate Middleton šokirala je javnost priznanjem da ima rak, britanski mediji sada pišu kad je njen suprug princ William saznao te informacije.

Svjetsku javnost šokirale su vijesti iz kraljevske obitelji, nakon kralja Charlesa, 42-godišnja Kate Middleton obznanila je da također ima rak.

Kate se javnosti obratila u videozapisu te rekla da se osjeća dobro i da je krenula s kemoterapijom.

Kraljevska obitelj ovu je vijest tajila od siječnja, a Kate je lošu vijest doznala poslije operacije abdomena kojoj je bila podvrgnuta.

Princ William saznao je da njegova supruga Kate ima rak samo nekoliko trenutaka prije nego što je trebao prisustvovati komemoraciji grčkog kralja Konstantina, 27. veljače.

Odsutnost princa od Walesa s događaja u kapeli St George's u dvorcu Windsor mnogima je bila čudna jer je otkazana u posljednji tren, ali večerašnje otkriće o princezinom zdravlju svima je rasvijetlilo zašto je izostao.

