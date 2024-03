Izvor blizak Kate Middleton otkrio je detalje princezinog govora koji je uzdrmao svijet: "Osjećala je da to mora učiniti..."

Bliski prijatelj Kate Middleton tvrdi da je princeza sama napisala govor o borbi protiv raka, i to u vrlo kratkom vremenu.

Kate Middleton napisala je sama i vrlo brzo cijeli svoj govor o borbi protiv raka, u pokušaju da okonča daljnje tračeve i nagađanja o svom stanju, otkrio je izvor blizak princezi.

Princeza od Walesa pustila je u javnost emotivnu objavu, snimljenu u srijedu u Windsoru, a prijatelj je otkrio kraljevsko razmišljanje iza obraćanja naciji.

"Nije se zapravo radilo o drami posljednjih nekoliko tjedana, iako je to očito sve uznemirilo. Osjećala je da to mora učiniti zbog toga tko je. Bilo je to više od toga što zna da je javna osoba i da ima širu odgovornost zbog svoje titule", rekao je za Sunday Times.

"Sve je to bila ona, napisala je svaku riječ, vrlo brzo se poklopilo", dodao je.

Bliski prijatelj je također rekao da je govor omogućio princezi da dopre do javnosti koja je podržava te se nije osvrtala na tračeve i teorije zavjera.

Princezina objava na prvi dan školskih uskrsnih praznika možda je bila isplanirana kako se njezina djeca ne bi odmah susrela s pitanjima druge djece u školi nakon objave vijesti.

Princeza je u videu objasnila kako je u ranoj fazi liječenja te da joj je opaka bolest otkrivena testovima. Ispričala je da joj je dijagnoza bila veliki šok te da je iza nje nekoliko nevjerojatno teških mjeseci, no pokušala je i umiriti javnost.

''William i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo cijelu situaciju i riješimo što je moguće više unutar naše obitelji. Trebalo nam je vremena da objasnimo sve Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je prikladan za njih i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Mojoj obitelji je trebalo nešto vremena, prostora i privatnosti'', priča Kate u videu.

Istaknula je kako cijelo ovo vrijeme ima veliku podršku svoje obitelji.

