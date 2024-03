Poznato je kako je princ William reagirao kad je Kate odlučila svijetu reći pravu istinu o svom zdravstvenom stanju

Princ William podržao je odluku princeze Kate da objavi da se liječi od raka, a prema navodima britanskih medija, govori da je iznimno ponosan na njezinu hrabrost i snagu.

Princ William odigrao je važnu ulogu u odluci svoje supruge Kate Middleton da svijetu otkrije svoju dijagnozu - znao je da je to njezin izbor te ju je podržao u njezinoj odluci.

"To je bila njezina odluka, nije ništa zamjerio i on ju je u potpunosti podržao", rekao je blizak prijatelj princa Williama za The Sunday Times.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako izgleda imanje na kojem su Kate i William pronašli utočište s djecom dok se princeza liječi od raka

Drugi su rekli da William nije samo bio ponosan na hrabrost svoje supruge u otkrivanju njezine dijagnoze raka, već je i zadivljen kako se nosila otkako je imala prvu operaciju abdomena u siječnju.

Rekli su da je učinio sve kako bi zaštitio svoju obitelj u proteklih nekoliko tjedana i sada je usredotočen na to da Kate ima najveću privatnost dok se oporavlja i liječi od raka.

Pogledaji ovo Celebrity Priča o kralju Charlesu koji je zbog Kate Middleton napravio potez netipičan za njega, ugrijala je srca diljem svijeta!

Princ William također se brine da njegova djeca budu zaštićena od interesa za vijesti o zdravlju njihove majke.

Princeza Kate i njezina obitelj pronašli su utočište u svojoj kući Anmer Hall gdje će se ona, princ William i njihova djeca izolirati od svijeta i krenuti dalje dok ona prolazi kroz liječenje od raka.

Pogledaji ovo Celebrity Video u kojem Kate Middleton javno obznanjuje da ima rak u samo 12 sati na Instagramu je pregledan više od 70 milijuna puta!

Ljudi bliski princu od Walesa rekli su da je kraljevski par sada u poziciji suočavanja sa situacijom u kojoj je zdravlje majke Georgea, Charlotte i Louisa sada na prvom mjestu.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Pogledajte kako izgleda imanje na kojem su Kate i William pronašli utočište s djecom dok se princeza liječi od raka

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Na dodjeli prestižne medijske nagrade bilo je teško skinuti pogled s Minee koja se pojavila u haljini s riskantnim prorezom