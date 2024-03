Video u kojem Kate Middleton javno obznanjuje da ima rak u samo 12 sati na Instagramu je pregledan više od 70 milijuna puta!

Video koji je objavila Kate Middleton potreesao je cijeli svijet, a u nepuna 24 sata dosegnuo je čak 70 milijuna pregleda.

Kate Middleton objavila je video u kojem obznanjuje da ima rak te da je u procesu liječenja.

Video je objavljen sinoć na Instagramu u 19 sati , a jutros, nešto iza sedam sati broj pregleda na videu dosegnuo je 70 milijuna.

Pogledaji ovo Celebrity Postoji li šansa za pomirenje? Evo što su Harry i Meghan napravili nakon što je Kate objavila da boluje od raka

Za samo 12 sati ispovijest princeze o raku i kemoterapiji kojoj je podvrgnuta skupila je 4.2 milijuna lajkova, a priznanjem je dodirnula mnoge ljude diljem svijta.

Isto tako, na Twitteru je video pregledan još 70 milijuna puta.

Pogledaji ovo Celebrity Poruke podrške princezi Kate za brzo ozdravljenje stižu iz cijelog svijeta, svima je teško povjerovati kakvu bitku bije

"Želim iskoristiti ovu priliku da vam se osobno zahvalim za sve divne poruke podrške i za vaše razumijevanje dok sam se oporavljala od operacije", rekla je Kate u uvodu.

"Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je izuzetno teško za cijelu našu obitelj, ali imala sam fantastičan medicinski tim koji se odlično brinuo o meni, na čemu sam jako zahvalna", dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je Kate čekala s objavom o svojoj dijagnozi raka i zašto je to napravila baš na kraju radnog tjedna?

"U siječnju sam prošla veliku abdominalnu operaciju u Londonu i tada se smatralo da moje stanje nije kancerogeno. Operacija je bila uspješna. Međutim, testovi nakon operacije otkrili su da je karcinom ipak bio prisutan. Moj medicinski tim stoga je savjetovao da bih trebala proći tretman preventivne kemoterapije i sada sam u ranoj fazi tog tretmana", govori.

"To je, naravno, bio ogroman šok, i William i ja smo činili sve što možemo da kroz to privatno prođemo zbog naše mlade obitelji. Kao što možete zamisliti, za to je bilo potrebno vrijeme. Trebalo mi je vremena da se oporavim od velike operacije kako bih mogla započeti s tretmanom. Ali, najvažnije, trebalo nam je vremena da sve to objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je prikladan za njih i da ih uvjerimo da ću biti u redu."

Pogledaji ovo Celebrity Francuski predsjednik poželio je Kate Middleton brzo ozdravljenje: ''Vaša snaga i ustrajnost sve nas nadahnjuju"

"Kako sam i njima rekla; dobro sam i svakim danom sve sam jača i fokusiram se na stvari koje će mi pomoći da ozdravim; umom, tijelom i duhom. Imati Williama uz sebe veliki je izvor utjehe i sigurnosti. Također, ljubav, podrška i ljubaznost koju su mi pokazali mnogi od vas mnogo nam znači oboma."

"Nadamo se da ćete razumjeti da, kao obitelj, sada trebamo neko vrijeme, prostor i privatnost dok ne završim s tretmanom. Moj rad uvijek mi je pružao dubok osjećaj radosti i veselim se povratku kada budem mogla, ali se za sada moram fokusirati na potpuni oporavak."

Pogledaji ovo Celebrity Internetom kruži video susreta Kate Middleton i djevojčice koja se borila s opakom bolešću, princeza joj je tada ispunila želju

"U ovom trenutku također mislim na sve one čiji su životi pogođeni karcinomom. Za svakoga tko se suočava s ovom bolešću, u bilo kojem obliku, molim vas, ne gubite vjeru ili nadu. Niste sami", zaključila je.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Postoji li šansa za pomirenje? Evo što su Harry i Meghan napravili nakon što je Kate objavila da boluje od raka

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna otvorio dušu o borbi s depresijom: "Tata me odveo svećeniku, čitam Bibliju svaki dan, idem na misu..."