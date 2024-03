Francuski predsjednik poželio je Kate Middleton brzo ozdravljenje: ''Vaša snaga i ustrajnost sve nas nadahnjuju"

Nakon što je saznao da Kate Middleton boluje od raka, Emmanuel Macron objavio je poruku podrške princezi.

Cijeli svijet je potresla vijest da Kate Middleton ima rak, a poruke ohrabrenja stizale su sa svih strana.

Između ostalih, i predsjednik Francuske Emmanuel Macron princezi od Walesa uputio je posebne riječi podrske.

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva poruka podrške koju je Kate poslala svim oboljelima od karcinoma odjeknula je svijetom: ''Niste sami!''

"Vaša visosti, u ovom teškom razdoblju kroz koje prolazite Brigitte i ja Vam želimo potpuni oporavak. Vaša snaga i ustrajnost sve nas nadahnjuju", napisao je francuski predsjednik ispod videa u kojem je Kate Middleton objavila da ima rak.

Your Highness,



In this difficult period you are going through, Brigitte and I wish you a full recovery.



Your strength and resilience inspire us all.