Kralj Charles oglasio se nakon loših vijesti o Kate Middleton, njena dijagnoza posebno ga je pogodila jer se i on bori s istom bolesti

Buckinghamska palača oglasila se nakon šokantnih vijesti o zdravstvenom stanju Kate Middleton.

"Kralj je ponosan na Catherine zbog njezine hrabrosti da progovori o svojoj dijagnozi i ostaje u najbližem kontaktu sa svojom voljenom snahom", napisali su u kratkom priopćenju javnosti.

Charles je posjetio snahu u bolnici i proveo neko vrijeme s njom, a mnoge je još više dirnula ova informacija jer se kralj i sam bori s karcinomom.

