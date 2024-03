Baby Lasagna otvorio dušu o borbi s depresijom: "Tata me odveo svećeniku, čitam Bibliju svaki dan, idem na misu..."

Baby Lasagna otkrio je da je skroz posvećen vjeri, a svoj život promijenio je iz korijena nakon teškog životnog razdoblja te se okrenuo Bogu.

Baby Lasagna, naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu u razgovoru za Bitno.net otkrio je da već nekoliko godina prakticira vjeru, čita Bibliju i ide na misu.

"Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju", rekao je.

"U jednom trenutku tama je postala neizdrživa. Nazvao sam tatu koji je točno znao što mi je potrebno. Odveo me k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela nestajati, a njeno mjesto zauzimali su sreća i osjećaj ispunjenosti", dodao je.

"Prvi put u crkvi sam htio slušati, a ne pričati. Što mi, Bože, želiš reći? Kako mi možeš pomoći? I primio sam odgovor. Nije to bio audio upućen ušima, već više osjećaj u srcu kojim mi je Bog poručio: ‘Moj si.’ Bog je za mene tada postao živa osoba. Čim se sjetim tih riječi, zaplačem…"

Pjevač je, kako kaže, promijenio u svom načinu života i svoju svakodnevicu prilagodio Bogu.

"Prestao sam slušati neke, do tada drage, bendove, osobito one čija su ikonografija i pjesme bile antikršćanske, ali to se dogodilo prirodno. Kao što bodybuilder koji želi ići na natjecanje neće pojesti pizzu. Jednostavno ne ide jedno s drugim", kaže.

"Moj je san oduvijek bio živjeti od glazbe, ali ponekad nisam siguran je li to i Božja volja za mene. Inspiriraju me sveci, njihova skromnost i siromaštvo te se pitam kako to dvoje pomiriti. Pa opet, možda je baš potrebno u ovom mulju koji zovemo glazbom donijeti nešto što nisu samo seks, droge i lake note. To je sljedeća tema o kojoj ću razgovarati s duhovnikom", dodao je.

Objasnio je i što mu to najviše znaši u vjeri te što obožava raditi.

"Svako jutro pročitam nekoliko poglavlja Biblije jer smatram važnim poznavati Njegovu Riječ. Također slušam duhovnu glazbu, gledam Chosen (proplakao sam, valjda, na svakoj epizodi)… zapravo na sve strane pronalazim stvari koje me tješe. No najviše mi znači euharistija, a definitivno obožavam mise zornice u vrijeme došašća. Prošle sam godine propustio samo jednu…", zaključio je.

Nedavno je nogometaš Dejan Lovren izjavio da je pjesma "Rim Tim Tagi Dim" sotonistička, ali čini se da Baby Lasagna ipak gaji drugačija vjerovanja.

