Ima samo 17 godina, a već je objavila drugi album koji je totalno drugačiji od drugih na sceni!

Od sada je na svim streaming servisima dostupan album "The Children of King Ernest the Shameless“ koji ima zanimljivu konceptualnu priču iza koje stoje 17-godišnja kantautorica, glazbenica i multiinstrumentalistica Wilhelmina Agnes.

Njezina vječna ljubav prema glazbenom teatru, ali i općenito teatru, filmu i filmskoj glazbi, inspiracija su za nastanak zanimljivih konceptualnih glazbenih djela, poput novog albuma koji prati priču osmero braće i sestara. Svaki od njih bori se s vlastitim "demonima“, odnosno teškoćama s kojima se nose bolje ili lošije. Pjesme su nastajale godinu dana, a snimila ih je na hrvatskom i engleskom jeziku, čak jednu i kombinirano na oba jezika. Osam pjesama na albumu posvećeno je individualno svakom od likova, a deveta pjesma je savršeni spoj svih priča i pozadina svih likova uključenih u ovaj, nazovimo ga, glazbeni teatar. Upravo ova pjesma, "Summe It All“, prvi je singl kojim je najavila album i za koji je snimljen videospot u režiji Wilhelmine i Hrvoja Baudoina.

Glazbu i tekst svih pjesama na albumu potpisuje Wilhelmina Agnes, dok je aranžmane radila u suradnji sa školskim kolegama i prijateljima, Grgom Nježićem i Leonardom Maslaćem, a koji su i svirali na albumu. Sve redom 17-godišnjaci pohađaju Glazbeno učilište Elly Bašić. Osim njih na albumu su svirali klarinetist Juraj Panić i bubnjar Kristian Orešić, dok je Wilhelmina svirala klavir (na pjesmi „Summe It All“), violinu i akustičnu gitaru.

"Moja je najveća želja da u tim likovima slušatelji pronađu nekog sebi bliskog ili nekoga za koga su čuli. Da ih navedem na promišljanje o stvarima poput depresije, nesigurnosti, psihopatskih poremećaja te toksičnih i manipulativnih veza. No naravno, toplo se nadam da nitko u njima ne pronađe baš sebe“, rekla je Wilhelmina koja je album snimala kod Tonija Tkaleca u Penthouse Music Studiju u Zagrebu.

Da je u pitanju album koji je totalno drukčiji od drugih na sceni potvrdile su i prve recenzije prije samog izlaska koje Wilhelminu svrstavaju među najzanimljivija nova imena na glazbenoj sceni.

"Wilhelmina ima zanimljive pjesme i dojmljiv, povremeno taminiji i dublji, povremeno svjetliji i viši, vibrantan i pamtljiv vokal kojim mjestimice podsjeća i na Grace Slick. Još je važnije što Wilhelmina razbija stereotip prema kojem su svi mlađi zakačeni na ‘narodnjake’… Nemam ništa protiv mladih pjevača čije će eventualne karijere uglavnom ovisiti o drugim autorima, ako u sebi ne iznađu autorski potencijal, no sedamnaestogodišnja Wilhelmina već sada nudi nešto posve drugačije i osobeno”, piše Aleksandar Dragaš u recenziji albuma, dok Vedran Harča u recenziji (8/10) za portal Ravno do dna navodi da ovaj album "vlasnici osigurava ozbiljnu kandidaturu za najzanimljivije novo ime na sceni“ te dodaje: "Ne samo zbog stvarno moćnog vokala ili činjenice da svira klavir, violinu i gitaru – ovaj bi album svojim zahtjevnim konceptom, primjereni(ji)m kazalištu, književnosti ili nekom fantasy filmu, bio priličan zalogaj i za bitno starije, iskusnije autore.“

Marinko Krmpotić za Novi list piše da "autorica nudi glazbene okvire koji su, najšire moguće rečeno, kombinacija pop zvuka i soft rocka u kojem bitno mjesto imaju piano te gudačke dionice koje osiguravaju lagani i elegantni dodir s klasičnom glazbom“.

"Uz dobro pogođenu glazbu jak adut cijelog albuma svakako je glas Wilhelmine Agnes, kristalno jasan, čist i iznimno dojmljiv, posebno u pjesmama koje oslikavaju psihološke probleme poput zaista sjajne 'Anne' ili isto tako dojmljive 'Serafin'“, ističe, dok je u najnovijoj recenziji za portal Glazba.hr Claudia Bošković usporedila Wilhelminin vokal s Josipom Lisac te posebno istaknula: "Borba s vlastitim unutrašnjim demonima, kojekakvim deluzijama i porocima oslikana je u zvučnom karakteru koji ostavlja mnogo prostora za imaginaciju; na trenutke pastoralnom štihu pridružuje se bogata orkestracija koja kao da insinuira pozadinsku fabulu, dekadenciju obitelji plemenitog porijekla, koja se može tumačiti kao podsjetnik na to da su ljudske 'slabosti' predmet univerzalne patnje.“