Večer za pamćenje u Lisinskom: "Kad klape zagrme, prođu te trnci..."

Zaljubljenici u dalmatinsku pjesmu sinoć su imali svoju večer. U KD Lisinski uživali su u fantastičnim izvedbama 11 klapa, a vrhunac večeri bio je zajednički nastup više od 70 pjevača i pjevačica s gostom večeri Borisom Oštrićem.

Na pozornici jednog od najprestižnijih koncertnih prostora predstavljeni su pobjednici 59. Festivala dalmatinskih klapa Omiš.

Velikom dvoranom su više od dva sata odjekivali isprepleteni, vrhunski pjevački glasovi koji su na najbolji mogući način okupljenima donijeli brojne klapske klasike i dašak Dalmacije.

Koncert je pjesmom "Cetina" otvorila omiška dječja klapa Žižula što će festivalska povijesti pamtiti kao prvi nastup mlađih generacija u Lisinskom. Da je odluka bila pun pogodak pokazalo se već sinoć jer im publika nije dala da odu bez bisa, kao ni srednjoškolcima okupljenima u klapi Maestral (Dugopolje).

"Nitko od nas još nije došao sebi od činjenice da smo dobili priliku pojaviti se u tako značajnoj večeri, s najprestižnijim klapama. Na samom početku je bio šok, a onda veliki gušt", priznala nam je Maestralka Karla Rogošić.

Njihovi stariji kolege pružili su u Lisinskom neke od svojih najboljih izvedbi, a izredala su se vrhunska imena klapske scene izvorne dalmatinske pjesme. Ženske klape Orca (Split), Stivanja (Trogir), Mirabela CZK (Omiš) i Ventula (Split), muške - Krunik (Kučine), Omiš (Omiš) i Bošket (Zagreb) te mješovite - Dežgracija (Split) i Ivo Lozica (Lumbarda) – sve do jedne ispraćene su gromoglasnim pljeskom.

Razgaljena publiku je skupa s njima pjevušila klapske evergreene poput "Kod Lepanta sunce moje" velikog Ljube Stipišića Delmate, a ovacijama je nagrađena i pobjednička pjesma s omiške Večeri novih skladbi "Gomila". Okupljeni su odlično reagirali i na kratka klapska predstavljanja, pod voditeljskom palicom odlično raspoložene Edite Lučić Jelić, pa smo primjerice doznali koja je klapa u Omišu ostala zaključana uoči samog nastupa.

Gost Boris Oštrić, zaslužan za mnoge kultne dalmatinske pjesme, otpjevao je pred zagrebačkom publikom "Peškafondo" i "Feral na provi". Dojam pravog klapskog spektakla pod obroncima Sljemena sinoć je dodatno pojačao zajednički izlazak članova svih klapa koji su s Oštrićem zapjevali "Dalmacija, more, ja i ti", a potom u velikom finalu i "Pismo moja, hrli tamo" po kojoj je koncert i nazvan.

"Trebalo bi biti što više ovakvih događanja kako naša djeca ne bi zaboravila naše pjesme, druženja... Klapska pjesma je sve – ljubav, obitelj, sunce, more, riba, to je Dalmacija. Bilo je večeras baš dobro", zaključio je Oštrić, a s njim se složila i publika.

2Moj je dom već desetljećima u Zagrebu, ali večeras su me neke pjesme odnijele na klupu uz more. Kad klape zagrme, prođu te trnci. Čestitam im na odličnim nastupima", podijelio je nakon koncerta svoje dojmove umirovljenik koji je na najveći klapski događaj u Zagrebu stigao u pratnji sina.

Uočili smo u Lisinskom i dosta mladih ljudi. „Studiram u Zagrebu. Mi smo dolje svi odrasli uz klape i volim ih slušati“, rekao je mladi Omišanin.

Sljedeće jeseni u Lisinskom će se, opet pod pokroviteljstvom zagrebačke Gradske skupštine, predstaviti laureati jubilarnog 60. omiškog Festivala, neumornog čuvara izvorne dalmatinske pjesme i generatora njezinog razvoja.

