Otkrivamo tko sve nastupa na najvećem festivalu zabave u Hrvatskoj!

Ostalo je manje od mjesec dana do Oktobeer festa – najvećeg festivala u Hrvatskoj koji garantira dobru zabava ali i užitak za sva osjetila.

Održava se od 10. do 19. listopada na Zagrebačkom velesajmu, a sada vam otkrivamo i popis izvođača koji vas čekaju na ovoj pravoj jesenskoj poslastici.

Ovaj svijet zabave koji stiže uskoro u Zagreb činit će nekoliko ključnih šatora: Hrvatski, njemački, češki, vinski te party šator, a u svakom od njih svakodnevno vas čekaju sjajni koncerti različitih glazbenika.

Tako vas, između ostalih, na Oktobeer Festa-u čekaju Maja Šuput, Mate Bulić, Daleka obala, Colonija, Dražen Zečić, brojni tamburaški sastavi, cro dance party ali i još hrpa odličnih glazbenika koje vam otkrivamo u nastavku teksta!

Naravno osim dobre glazbe čeka vas i odlična hrana, stotine štandova, deseci kućica s primamljivim mirisima ali i golemi lunapark!

Ovo je događaj za cijelu obitelj, jer osim dobre glazbe i fine klope tu je i zona za djecu koja će zasigurno oduševiti najmlađe. Još je ostalo malo vremena do OKTOBEER FEST-a, ali informacije koje izlaze u javnost garantiraju da će ovo biti najbolja zabava ove jeseni u Hrvatskoj. A sada niže bacite pogled i saznajte cijeli raspored najbolje zabave!