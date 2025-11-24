Mate Grgat najavio koncert krajem mjeseca u zagrebačkoj Kontesi!

Mate Grgat, nakon uspješne godine i rasprodanog Lisinskog, 25. studenog nastupa u intimnoj atmosferi Kluba Kontesa u Zagrebu, gdje će publici prirediti glazbenu večer punu emocija, ponosa i iznenađenja.

Nakon što je početkom godine napunio dvoranu Lisinski i priredio koncert za pamćenje, te osvojio nagradu publike na Dalmatinskoj šansoni, Mate Grgat vraća se zagrebačkoj publici.

Ovaj put u zagrebački Klub Kazališta Komedija – Kontesa, gdje će 25.11.2025. nastupiti uz svoj fenomenalan bend vrhunskih glazbenika i prijatelja.

Njegov glas, prepoznatljiv po snazi, emociji i toplini, sve je traženiji na domaćoj sceni, a publika ga s razlogom voli slušati uživo. Nakon velikih festivalskih uspjeha, i nedavne sjajne izvedbe hrvatske himne pred utakmicu naše nogometne reprezentacije u Varaždinu, Mate Grgat je spreman publici priuštiti još jednu nezaboravnu glazbenu večer, ovaj put u intimnijem prostoru gdje će njegova interpretacija i energija doći do punog izražaja.

Prostor Kontese ograničenog je kapaciteta, pa organizator preporuča da ulaznice osigurate na vrijeme, s obzirom na interes publike.

Godina iza Mate Grgata bila je u znaku glazbenih uspjeha. Od nagrade publike za pjesmu "Prikriži se i pomoli", koja je već prerasla u novu dalmatinsku himnu, do festivala Melodije Jadrana gdje je oduševio snažnom interpretacijom pjesme "Sama na prozoru".

Mate Grgat u svojoj glazbi spaja ono što publika najviše voli – istinu, emociju i ponos. Njegove pjesme "Jugo i bura", "Dalmatinac zauvik", "Dođite ljudi moji", "Dođe vrime" i "Kuća puna naroda" već su osvojile srca publike, dok nove skladbe potvrđuju da se radi o pjevaču koji jednako vješto pjeva velike balade kao i energične pjesme koje slave život, kraj i ljude.

Na pozornici Kontese, Mate će izvesti presjek najpoznatijih pjesama svoje dosadašnje karijere, uz nekoliko novih iznenađenja koja priprema za publiku. Uz pratnju vrsnog benda, publika može očekivati večer punu emocija, energije i pjesama koje povezuju.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić u svom stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Romantični bijeg u planine izgleda baš poput bajke!