Bivša regionalna pjevačica otkrila je veliku tajnu Tome Zdravkovića: ''Sve oko Silvane je...''

Reality zvijezda i bivša pjevačica Zorica Marković otkrila je još nepoznate detalje o životu Tome Zdravkovića, malo tko zna da ga je poznavala.

Zorica Marković Keva proslavila se u reality showovima "Farma" i "Big Brother", ali se prije nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti.

Sad je pred kamerama Blica otkrila mnoge detalje koji zanimaju javnost, a ispričala je i anegdote vezane uz velikog Tomu Zdravkovića.

Ekipi novinara rekla je koliko je film ''Toma'' autentičan onome kakav je slavni pjevač bio i ima li istine u priči da je bio zaljubljen u Silvanu.

''Poznavala sam, radili smo zajedno. Imala sam veliku čast i ludu sreću da pjevam prije njega, sjećam se bila je turneja Miss leta '86 kao Zorica Marković Zorma. To mi je bilo umjetničko ime. Je li bio zaljubljen u Silvanu to zaista ne znam. Ali kad spominjem njegovo ime, uvijek mogu samo ustati. Bila mi je čast popuniti program prije njega, zaista. Svakako s njegovim bratom Novicom sam se više družila, radili samo zajedno, bila sam kafanska pjevačica. Toma je bio boem, 90% oko Silvane je romansiorem. Bio je široke ruke, nitko pored njega nije mogao platiti piće. Što se tiče priče da je bio ženskaroš, ja ga iskreno ne znam kao takvog. Miss leta, toliko djevojaka prelijepih, ne sjećam se da je bilo koju pogledao. Više je volio druge, nego samog sebe'', govorila je puna emocija, a onda je otkrila i jednu veliku tajnu.

''Koncert u Somboru, svi došli zbog njega. Organizatori čupaju kosu sa glave, što će ako se ne pojavi. On je bio sve vrijeme u bolnici, na VMA, pogoršalo mu se zdravstveno stanje. Skupljaju se ljudi, on je glavna zvijezda. Pokojni Bata Avramov, nije mu dobro. Samo vidiš, Toma uzeo taksi, pobjegao iz bolnice i dolazi u Sombor. Pobjegao je da bi ispoštovao koncert i sve te ljude koji su došli da ga slušaju. To je živa istina, to malo nas zna'', zaključila je Zorica.

Ostatak intervjua pogledajte u nastavku.

