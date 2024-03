Sestra princeze Diane mogla je biti kraljica? Iako ju je ona upoznala s Charlesom, šuškalo se da je s njim u vezi

Sarah McCorquodale sestra je pokojne princeze Diane koju je upoznala s Charlesom te se prvo se za nju smatralo da će biti žena budućeg kralja, ali ona se kasnije udala za farmera.

Kad je princ Charles oženio Lady Dianu Spencer 1981. godine, činilo se da niti jedan aspekt bajkovitog vjenčanja nije ostao neispitan - od mladenkina izvanrednog šlepa od 25 metara do uloge koju je igrao njezin otac, Earl Spencer, dok je nesigurno hodao niz prolaz.

Ali postojala je još jedna osoba koja je, iako je radije ostala iza kulisa, igrala središnju ulogu tog dana.

Ne samo da je bila Dianina najstarija sestra Lady Sarah McCorquodale, bila je i mladoženjina prijateljica i osoba od povjerenja - zapravo bivša djevojka i žena koja je, kako je kasnije priznala, glumila Kupida kad je uopće spojila Charlesa i Dianu.

Kasnije će postati pouzdana saveznica svoje mlađe sestre kada se njezin brak okonča, a također i podrška prinčevima Williamu i Harryju kada je njihova majka umrla u strašnim okolnostima.

"Upoznala sam ih", rekla je lady Sarah o Charlesu i Diani uoči njihova vjenčanja.

"Ja sam Kupid", inače bog požude, erotske ljubavi, privlačnosti i naklonosti.

No, samo tri godine ranije nagađalo se da će se lady Sarah udati za Charlesa kojeg je upoznala na polo utakmici 1977., u vrijeme sve većeg zanimanja javnosti koga će prijestolonasljednik izabrati za svoju nevjestu. Charles se tada bližio tridesetoj.

Lady Sarah naglo je prekinula glasine 1978. nakon skijanja s princem u švicarskom ljetovalištu Klosters.

"Bio je to predivan odmor, ali nema govora o zarukama. Nema šanse da se udam za njega. Nisam zaljubljena u njega. I ne bih se udala za nekoga koga ne volim, bio on smetlar ili engleski kralj. Da me pita, odbila bih ga. Udala bih se samo iz ljubavi", rekla je tada 22-godišnja Sarah novinarima.

No dok je vlastitu kraljevsku ženidbu polijevala hladnom vodom, potpirivala je vatru potencijalnog braka između njega i njezine sestre.

Doista, Sarah je prva upoznala Charlesa s Dianom u velebnoj kući obitelji Spencer u Althorpu u Northamptonshireu.

Tijekom Dianinog boravka u Londonu njezina je veza s Charlesom procvjetala, a mediji su se jako zanimali za mladu ženu koja bi mogla postati princeza od Walesa.

U međuvremenu je Lady Sarah upoznala Neila McCorquodalea, farmera i bivšeg časnika Coldstream garde.

Vjenčali su se na skromnoj ceremoniji 17. svibnja 1980. u crkvi Svete Marije u selu Great Brington blizu Althorpa u obiteljskoj kući.

