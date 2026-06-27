Thompson se oglasio uoči utakmice Hrvatske i Gane pa objavio važnu vijest!

Nakon što je pokazao kako teku pripreme za veliki koncert u Zaprešiću, Marko Perković Thompson uputio je poruku podrške hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči utakmice protiv Gane na Svjetskom prvenstvu.

Uoči važne utakmice Hrvatske protiv Gane na Svjetskom prvenstvu, podršku Vatrenima uputio je i Marko Perković Thompson.

Glazbenik se oglasio na društvenim mrežama te reprezentativcima poželio sreću kratkom, ali snažnom porukom: "Sretno 'Vatreni'! Do pobjede!"

Objavu je popratio svojom pjesmom "Dolazak Hrvata", koja se često može čuti tijekom sportskih i domoljubnih događanja te je među njegovim najprepoznatljivijim pjesmama.

Samo nekoliko sati prije toga Thompson je sa svojim pratiteljima podijelio i fotografije sa stadiona u Zaprešiću, na kojem će 4. srpnja održati veliki open-air koncert. Na fotografijama se mogu vidjeti radovi i pripreme pozornice, čime je dao naslutiti da organizacija spektakla ulazi u završnu fazu. Koncert će se održati povodom prve obljetnice njegova nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a interes publike je iznimno velik.

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Nakon što je pokazao kako teku pripreme za glazbeni spektakl, Thompson je fokus prebacio na hrvatsku reprezentaciju te još jednom poslao poruku podrške "Vatrenima" uoči izlaska na teren.

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