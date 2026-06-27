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Thompson se oglasio uoči utakmice Hrvatske i Gane pa objavio važnu vijest!

Piše J. C., Danas @ 21:51 Celebrity komentari
Thompson Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX/Cropix

Nakon što je pokazao kako teku pripreme za veliki koncert u Zaprešiću, Marko Perković Thompson uputio je poruku podrške hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči utakmice protiv Gane na Svjetskom prvenstvu.

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