Celine Dion nahvalila je Stjepana Hausera, a on joj poručio: ''Strpljivo čekam naš duet''

Stjepan Hauser podijelio je videozapis na kojem razgovara sa Celine Dion pa joj posvetio emotivan opis.

Stjepan Hauser na svom je Instagram profilu podijelio video s nastupa u Las Vegasu, a svoju objavu posvetio je Celine Dion koju je tamo imao čast upoznati.

"Mi smo jedni drugima najveći fanovi! Strpljivo čekam naš duet i znam da će se vratiti na pozornicu jača nego ikad, jer samo je jedna Celine", pisalo je u opisu videa.

"Jedinstveni ljudi i glazbeni geniji", "Nevjerojatno je vidjeti ih zajedno. Ovo je baš iznenađenje", pisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, njegovom koncertu u Vegasu nazočila je Celine, a slavna glazbenica došla ga je pozdraviti nakon nastupa pa su se zajedno i fotografirali.

"Čekao sam ovaj trenutak, hvala ti puno što si došla", rekao joj je Hauser, a vidno zadovoljna Celine uputila mu je emotivan zagrljaj.

"Ne mogu vjerovati! Ja sam tvoja velika obožavateljica. Ti kao da ne sviraš instrument, već nešto što ne mogu opisati. Toliko si unesen u svoje izvedbe", poručila mu je pa dodala da vjerno prati njegov rad.

U njezinu čast Stjepan je na koncertu odsvirao pjesmu "My Heart Will Go On", prepoznatljivi soundtrack filma "Titanic" koji je ona snimila, a njegova izvedba kultne pjesme posebno je dirnula pjevačicu, koju su preplavila emocije, a kad je pjesma završila, ustala je i zapljeskala Hauseru. Kad je shvatila da publika plješće i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

Iako ju je Hauser pokušao nagovoriti da s njim izađe na pozornicu, pjevačica ipak nije pristala.

Inače, Celine se bori s teškom dijagnozom već dvije godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Celine Dion usred teške borbe šokirala priznanjem o ovisnosti: "Nisam znala da bi me to moglo ubiti..."

Pogledaji ovo inMagazin Glazbena diva napokon progovorila o bolesti s kojom se bori već dvije godine: ''Ranije nisam bila spremna pričati...''

Pogledaji ovo Celebrity Hauser u društvu tajanstvene brinete u prozirnoj haljini uzbuđeno poručio: ''Ona je ta, ljudi!''

Pogledaji ovo Celebrity Zbog ovog se videa Hauser našao na udaru negativnih komentara: ''Bez uvrede, ali bljak, jako je razočaravajuće ovakvo ponašanje!"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Bivši dečko mega popularne Rihanne boravi u Hrvatskoj, nasljednik je najbogatije obitelji iz Saudijske Arabije, evo koliko vrijedi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput u haljini koja je jedva pokrila ključne dijelove pokorila Slavoniju: "Ma ti si haljini samo dodatak!"