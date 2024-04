Dragani Mirković podršku nakon razvoda dala je kolegica s kojom nije pričala 12 godina, evo što joj je poručila

Dragani Mirković podršku je nakon razvoda dala i kolegica Seka Aleksić s kojom si jedno vrijeme nije bila dobra.

Vijesti o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića iznenadile su čitavu javnost, a nakon što je Dragani podršku dala Lepa Brena, sad joj se javila i još jedna folk-zvijezda.

Pjevačica Seka Aleksić podijelila je Draganin intervju o razvodu te uz to kratko i jasno dodala:

"Idemo jako".

A mnogima je poznato da Dragana i Seka dugo nisu bile u dobrim odnosima.

Seka i Dragana ponovno su se srele pred kamerama tijekom snimanja novogodišnjeg programa DM Sat televizije 2022. godine, a tada su otkrile i što je bilo.

''Nisu to bile ratne sjekire, mi smo se naljutile, ja sam bila tvrdoglava jer nisam kriva, a Dragana je jučer to divno objasnila, kako je žena rekla, tako je bilo. Kod mene su godine učinile svoje i smatram da istina uvijek izađe na površinu, ja sam presretna što sam danas ovdje. Toni me je nazvao, rekla sam da ću doći, sretna sam što sam dio ovoga'', rekla je tada Seka Aleksić, a onda je iznijela svoju stranu i Dragana.

Pogledaji ovo Celebrity Seka Aleksić svoje prvo dijete dugo je priželjkivala, a sada je pokazala kako je uredila njegovu sobu

''Nama je uvijek bilo zabavno i lijepo kada smo se viđale, ja sam je gotivila što je luckasta. Moram da kažem, ratne sjekire, pomirenja, ne ide uz ovu priču, kada se neko svađa onda je to ''zakopavanje''. Između nas nije bilo nijedne ružne riječi, to je jednostavno privatno. Nas su mediji zavadili, ja sam pogriješila što sam povjerovala, a ona što se naljutila. To su tada pametno odradili, bilo je sa više strana'', kazala je Dragana.

''Mi nikada nismo rekle nešto ružno jedna za drugu pa da smo to sada pogazile. Naprosto nije tako, do sada nije došlo do ovoga samo zato što se nije ukazala prilika i ovo je čak slučajnost. Da smo se srele desilo bi se i ranije. Čak je nju Toni sreo preko ljeta i rekao mi je da su se lijepo pričali, meni je baš bilo drago'', dodala je Dragana.

Pogledaji ovo Celebrity Dragana Mirković razvodi se poslije 25 godina braka: "S vremenom je jaz postajao sve veći..."

Podsjetimo, posljednjih tjedana u fokusu javnosti je razvod Dragane i Tonija. Dragana i Toni bili su u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka. Inače, pjevačica je osim po glazbi, nekretninama i vlastitoj TV kući, poznata i kao vlasnica najskupljih automobila na estradi kojima se također voli pohvaliti.

Dragana i Toni slovili su kao jedan od najstabilnijih parova u regiji, a njihovoj ljubavi i životu mnogi su se divili. Sve do prije tri godine zajedno su živjeli svoju prividnu bajku u jednom dvorcu u Beču od 15 tisuća kvadrata, no njihovoj idili sada je došao kraj.

