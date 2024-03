Pogledajte kako izgleda dvorac u kojem su Dragana Mirković i njezin uskoro bivši suprug živjeli prividnu bajku!

Dragana Mirković i Toni Bijelić kupili su dvorac u Beču 2010. godine, ali zajedno ne žive već posljednje tri godine, što se saznalo ovih dana.

Vijest da se srpska pjevačica Dragana Mirković razvodi nakon 25 braka od hrvatskog biznismena Tonija Bijelića šokirala je njezine pratitelje i iznenadila javnost koja o tome nije imala pojma sve dosad.

Dragana i Toni slovili su kao jedan od najstabilnijih parova u regiji, a njihovoj ljubavi i životu mnogi su se divili. Sve do prije tri godine zajedno su živjeli svoju prividnu bajku u jednom dvorcu u Beču od 15 tisuća kvadrata, a koji je smješten u prostranom parku od tri hektara. Uz njega se nalazi i crkva, a Dragana je svoj luksuzni dom krajem prošle godine pokazala u videu koji je objavila na profilu na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je Dragana pred kamerama IN magazina nedugo nakon što su ona i Toni kupili dvorac 2010 godine, a iz kojeg se on iselio.

Dragana i Toni bili su u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka. Inače, pjevačica je osim po glazbi, nekretninama i vlastitoj TV kući, poznata i kao vlasnica najskupljih automobila na estradi kojima se također voli pohvaliti.

