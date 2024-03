Dragana Mirković se raspadala kada nitko nije ni slutio što joj se događa, mislilo se da živi ljubavnu bajku s hrvatskim biznismenom!

Dragana Mirković plakala je zbog supruga u jednoj televizijskoj emisiji još prije dva mjeseca, kada nitko nije znao za probleme u njihovu braku.

Vijest o razvodu legendarne srpske pjevačice Dragane Mirković i njenog supruga, hrvatskog biznismena Tonija Bijelića iznenadila je njezine obožavatelje i javnost jer upravo su oni godinama slovili kao jedan od najstabilnijih parova na sceni.

To je potvrdila sama 56-godišnja pjevačica koja je pritom izjavila da nijhov brak više ne funkcionira posljednje tri godine te da više ne žive zajedno. Mnoge je to šokiralo pogotovo jer se Toni nedavno pojavio na jednom od njezinih koncerata i sve je djelovalo kao da je u najboljem redu. Međutim, nakon što se pročulo da se razvode i neke su stvari od ranije postale jasnije, primjerice zašto je Dragana završila u suzama prilikom gostovanja u emisiji "Premijera".

Dogodilo se to u trenutku kada je njezina kolegica Rada Manojlović pjevala pjesmu "Pusti me da nađem srcu lek" što je Draganu dirnulo do ruba suza, no nitko nije naslućivao da bi mogla plakati zbog Tonija, prenosi Blic.

Pored svega, srpski mediji sada pišu da Toni već ima novu, 15 godina mlađu partnericu s kojom živi u Njemačkoj.

"Njih dvoje uživaju u ljubavi i ne mare za komentare drugih ljudi", saznaje Blic od upućenog izvora.

"Toni već tri godine nije s Draganom, upoznao je ovu djevojku, baš se zaljubio. Ona je 15 godina mlađa od njega, potpuno je odlijepio za njom. Čak se i preselio u Njemačku zbog nje", navodi izvor.

Pema daljnjim navodima, govori se da to nije jedina djevojka koju je Toni pokušao osvojiti. Šuška se i da je hrvatski biznismen na nastupima Dragane Mirković zavodio i druge djevojke.

Pjevačica je sve to primijetila, a sumnjala je i da Toni više nije zainteresiran kao prije.

"Dragana je sve to donekle predosjećala, ali nije bila sigurna da se nešto zaista zbiva. Pa, bili su 24 godine u braku, sve je bilo sjajno i bajno i sad odjednom ovo. Nije mogla više to podnijeti te je podnijela zahtjev za razvod. Nije joj bilo lako, ali tako je najbolje", tvrdi izvor za Blic.

Podsjećamo, Dragana je javno objavila da se rastaje od biznismena, ali otkrila je i neke detalje koje su presudile toj odluci.

"Kao netko tko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osjećam moralnu obvezu da se danas obratim cjelokupnoj javnosti. Sa žaljenjem vas moram obavijestiti da sam predala zahtjev za razvod braka. Već dugo moj odnos s Tonijem nije više ono što je bio, a mi praktički vodimo odvojene živote i tri godine ne živimo pod istim krovom", poručila je Dragana u priopćenju za srpske medije.

"Unatoč svim nepomirljivim razlikama zbog dobrobiti svoje obitelji i zato što sam tako odgojena učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući nasilu u nečemu što odavno ne funkcionira nego stavivši točku na naš brak", rekla je.

