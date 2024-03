Dragana Mirković prihode od turneje darovat će dječjem domu u Nazorovoj: ''Ispunit će mi srce to što ću usrećiti tu djecu''

Dragana Mirković odlučila je sav novac koji zaradi na koncertima dati u humanitarne svrhe, i to u svakom gradu u kojem bude nastupala.

Legendarna pjevačica Dragana Mirković gostovala je na Extra FM-u i svojim obožavateljima je obećala spektakl za pamćenje i to ne jednu, nego dvije večeri za redom u zagrebačkoj Areni.

Koncert 3. svibnja je rasprodan, a za 4. svibnja ulaznice su još u prodaji. Zanimljivo je i kako je Dragana najavila da će prihode od turneje "Do poslednjeg daha" darovati u humanitarne svrhe, u svakome gradu gdje nastupa.

"Odlučila sam pomoći dječjem domu u Zagrebu. Nadam se da ćete snimiti samo da im vidim osmijeh, samo bih to željela. Bit će mi zadovoljstvo, odnosno ne zadovoljstvo, nego ispunit će mi doslovce srce to što znam da će djeca dobiti nešto što žele i da ću ih malo usrećiti jer ja sam jako, jako, osjetljiva na djecu", rekla je Dragana.

Da donacija u visini od dvadeset tisuća eura ide u prave ruke, slaže se i ravnateljica Centra za djecu Zagreb, poznatijeg kao Nazorova, Jasna Ćurković Kelava.

"Zahvaljujemo se gospođi Dragani Mirković od srca i čestitamo joj na važnoj obljetnici karijere. Ugodno nas je iznenadila, za nas je ovo vrlo vrijedna i značajna donacija. Imamo puno djece o kojoj brinemo i vjerujte mi da će svakako doprinijeti poboljšanju uvjeta života u Centru", govori Jasna.

Dragana kaže kako ima potrebu na poseban način obilježiti 40 godina karijere i zahvaliti se svojoj publici.

"Imam puno fanova, znate, 40 godina karijere, jubilej, naprosto imam potrebu zahvaliti se na svemu i Bogu i svojim fanovima na svemu lijepom što su mi pružili. Uopće mi ne treba ništa od ove turneje, najiskrenije, od srca govorim, osim ljubavi publike i sreće u očima tih ljudi, djece kojima pomognem, meni je to najvažnije. Vjerujte mi moja humanitarna turneja meni ne donosi ni jedan euro. Znam da se često množe prodane karte, ali izostavljaju troškovi. Ja sam stvarno puno uložila u koncerte kako bih i na taj način ispoštovala publiku i da to bude nešto zaista posebno. Moram reći, ne da ja sebe pohvalim, nego da ljudi ne bi pogrešno shvatili - ovo ide iz mog osobnog džepa, kako se ono kaže u narodu. Neću zaraditi ništa, ali meni to i ne treba, ne zato što ja imam, svakome treba da se razumijemo, ali ovo je moje hvala", priznaje.

Dragana je poznata po doista posebnom odnosu sa svojim obožavateljima i tome kako na koncertima ne želi zaštitare u svojoj blizini.

"Ja uvijek molim budite nevidljivi, znam da morate biti tu po zakonu, ali nemojte me pratiti. Ja imam običaj silaziti u publiku, ja prolazim kroz moju publiku i nemam se čega bojati, vjerujte mi, moji najjači tjelohranitelji su moji fanovi. Kažem im, pustite vi mene i nemojte slučajno da mi gurnete nekog. Znači to je prvo što tražim i naravno tražim da nikakva ograda ne bude do pozornice, pa kako ću, kako, ne mogu… Ja najviše volim kad je publika što bliže meni. Ja kad bih mogla sve ih izvesti na pozornicu bila bih najsretnija, ali to je nemoguće", priznaje Dragana.

Na nedavno održanim koncertima u Beogradskoj Areni stepenice s pozornice vodile su ravno među publiku. Koncerti su bili posebni po još puno toga, svjetskoj produkciji, efektima iznenađenja, ali i trajanju. Ništa manje ne očekuje se ni u Zagrebu.

"Ako su izdržljivi, ako uspiju da nadmašimo 4 sata i 45 minuta, bit ću im beskrajno zahvalna, ali to ćemo vidjeti, ne mogu ništa obećati unaprijed. Mnogi su komentirali po društvenim mrežama, Bože dragi, odakle ovoj ženi ova energija, pa mi smo popadali sjedeći, a ljudi stoje, ona pleše, presvlači se…ludilo… I ja se nekad pitam, odakle mi ta snaga? I onda shvatim da to meni dolazi od publike, jer oni mene tako podignu. Nema tu ni umora, ni ničega. Poslije toga, ja sam mrtva žena nekih pet dana, doslovce. Ali kad sam na sceni, ono, kad ih vidim, to je nešto nevjerojatno. Dakle, draga publiko, na vama je zapravo….Ali čak i ako ne srušimo rekord, ja znam da ćemo se jako dobro provesti. Ja sam sigurna. Ja se sa svojim fanovima uvijek tako dobro provedem. Znate ono kako kažu- ma za sve novce ovoga svijeta" zaključila je Dragana Mirković.