Kako je Dragana Mirković upoznala supruga od kojeg se sada razvodi? Zbog njega je preselila u Beč, a ubrzo su se i vjenčali...

Dragana Mirković i Toni Bijelić upoznali su se slučajno preko njezinog organizatora u Beču, a ubrzo nakon toga su se i vjenčali.

Srpska pjevačica i regionalna zvijezda Dragana Mirković razvodi se od hrvatskog biznismena Tonija Bijelića, a kako kaže, njezin odnos sa suprugom već dugo nije ono što je nekada bio.

Dragana i Tonija upoznao je organizator pjevačičinog koncerta u Beču, a samo nakon godinu i pol dana ona se preselila u Beč te su se vjenčali poslije mjese dana.

Sa svojom je obitelji živjela u dvorcu, a zajedno s Tonijem ima kći Manuelu i sina Marka.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je za IN magazin Dragana nedugo nakon što je kupila dvorac sa suprugom.

Dragana i Toni u braku su od 1999. godine.

"Tog trenutka, kada mi je pružio ruku da se upoznamo, ja sam osjetila nešto neobično. Od siline emocija nisam ni čula njegovo ime. Mislila sam da ga nikada više u životu neću vidjeti, ali se on potrudio da bude drugačije", opisala je jednom.

Dragana je otkrila i razlog rastave od hrvatskog biznismena, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

"Kao netko tko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osjećam moralnu obavezu da se danas obratim cjelokupnoj javnosti. Sa žaljenjem vas moram obavijestiti da sam predala zahtjev za razvod braka. Već dugo moj odnos s Tonijem nije više ono što je bio, a mi praktički vodimo odvojene živote i tri godine ne živimo pod istim krovom", poručila je Dragana u priopćenju za srpske medije.

"Usprkos svim nepomirljivim razlikama, zbog dobrobiti svoje obitelji i zato što sam tako odgojena, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcionira, nego stavivši točku na naš brak", rekla je.

