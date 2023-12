Pogledajte u kakvom dvorcu živi Dragana Mirković, koja dolazi u Arenu Zagreb, vlasnica je i najskupljih automobila na estradi!

Dragana Mirković s obitelji živi u Beču u dvorcu od 15 tisuća kvadrata koji je smješten u parku od tri hektara u kojem se nalazi i crkva.

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda Dragana Mirković 3. svibnja 2024. održat će koncert u Areni Zagreb, kojim će obilježiti 40 godina karijere.

Popularna glazbenica iza sebe ima cijeli opus bezvremenskih hitova – "Luče moje", "Eksplozija", "Pečat na usnama", "Poslednje veče", "Sve bih dala da si tu" i drugi koji pune dvorane diljem svijeta. Osim toga ima i vlastitu televiziju, diskografsku kuću, a odnedavno i glazbeno-plesni show.

Dragana inače sa svojom obitelji živi u Beču u dvorcu od 15 tisuća kvadrata koji je smješten u parku od tri hektara u kojem se nalazi i crkva, a svoj dom nedavno je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je za IN magazin Dragana nedugo nakon što je kupila dvorac sa suprugom, austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem.

Dragana i Toni u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka.

Osim po glazbi, nekretninama i vlastitoj TV kući, Dragana je poznata i kao vlasnica najskupljih automobila na estradi.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Aleksandra Prijović zbog napornog tempa završila na infuziji: "Mislila sam da neću izdržati"

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Legendarna "otimačica" sve je zaprepastila izgledom lica: Više ne nalikuje na sebe, a pamtimo je kao jednu od najljepših zvijezda sapunica!