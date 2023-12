Još jedna velika srpska zvijezda stiže u Arenu Zagreb: "Ne obećavam puno koncerata, ali obećavam puno emocija i puno pjesama!"

Dragana Mirković proslavit će 40 godina karijere koncertom u zagrebačkoj Areni.

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Dragana Mirković, slavi jubilarnih 40 godina karijere. U to ime će počastiti i zagrebačku publiku koncertom u Areni 3. svibnja 2024.



"Ja se baš radujem što imamo koncert za jubilej. Nije li to divno? Jako se radujem i radujem se druženju i obećavam puno, puno divnih emocija, puno pjesama. Ja dok mogu izdržati sam na sceni i pjevam. Zato ne obećavam puno koncerata da bih mogla obećati puno emocija i puno pjesama. Moja publika mora osjetiti svu moju ljubav, svu moju emociju i svu snagu koju ću izvući iz sebe i dati je njima. A svatko tko me gledao, a puno ljudi me gledalo u ovih 40 godina, oni znaju da je sve ovo što govorim ne 100 posto istina, nego i više od toga", poručila je Dragana za Extra FM.



Za nju je svaki susret s publikom praznik, među koju bez obzira na veličinu dvorane rado siđe s pozornice. Dragana Mirković već godinama pomiče ne samo glazbene, već i produkcijske granice, a u Zagrebu je obećala napraviti spektakl za pamćenje.



"Moja publika to zaslužuje. Imam fanove posvuda, koji su već moji prijatelji, meni je ponekad neugodno zvati ih fanovima, jer ih smatram prijateljima i borcima za mene kad mi je najteže. Oni su moja vojska!" rekla je pjevačica.



U razgovoru za Extra FM Dragana, koja inače živi u Beču, je otkrila da je za Hrvatsku vežu lijepe uspomene.

"Uvijek sam imala puno prijatelja svuda i to je najvažnije i to je moje veliko bogatstvo. Dio rodbine nam je u Hrvatskoj, jedni su u Zagrebu, snaha je iz Splita, moj prvi odlazak na more sa školom je bio u Makarsku, ja sam od tada zaljubljena u Dalmatinski naglasak. Mene puno divnih uspomena veže za Hrvatsku i za Zagreb, a posebno za Split i okolicu..."



Popularna glazbenica iza sebe ima cijeli opus bezvremenskih hitova – "Luče moje", "Eksplozija", "Pečat na usnama", "Poslednje veče", "Sve bih dala da si tu",... koji pune dvorane diljem svijeta, osim toga ima i vlastitu televiziju, diskografsku kuću, a od nedavno i glazbeno-plesni show.

Cijeli intervju pogledajte na Extra FM YouTube kanalu.

