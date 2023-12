Pogledajte tko se vratio u Arenu i ponovno izazvao ludnicu na koncertu Prijovićke: "Rekla sam da mora opet izaći pred ovu publiku!"

Aleksandra Prijović je i na petom koncertu u Areni Zagreb oduševila publiku svojim gostima.

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović peti put je napunila Arenu Zagreb.

I obaj put na koncert je pozvala goste koji su izazvali oduševljenje publike.

Prvi joj se na pozornici pridružio Dejan Matić, koji je izveo pjesme "Ko si ti", "Dozvola za ljubav", "Deficit".

"Velika je čast biti dio ovoga i prijatelj Aleksandre i njezine obitelji. Dokazala je da kvaliteta uvijek izađe na vidjelo i želim ti to još sto godina", proučio je Matić.

Zatim je uslijedilo i jedno posebno iznenađenje.

"Ovo je svakako velika pjesma koju je snimio jedan veliki gospodin, koji mi nikad nije zamjerio što je pjevam kao da je moja, rekla je Aleksandra Prijović" i zapjevala "'Ti mene ne voliš" Osmana Hadžića.

Pjesmu izvodila i na prethodnim koncertima, ali sada joj se, na oduševljenje publike, na pozornici pridružio i Osman, koji je s Aleksandrom zapjevao svoj najveći hit.

"Aleksandra živi svoj san, sve najbolje joj želim. A vama sve najbolje za praznike i vidimo se u Areni uskoro", poručio je Osman.

"A sada moja divna, predivna, jedna jedina", najavila je Aleksandra treću gošću, Mayu Berović, koja je po dolasku na pozornicu izvela svoj veliki hit "Devojačko prezime".

"Sretna sam što postoje ljudi kao Maya. Pošteni, talentirani. Kada sam ju pozvala da bude gost, odgovorila mi je u roku pet sekundi. Jako sam sretna što imam tvoju podršku", rekla je Prijović svojoj kolegici, koja je otpjevala još i pjesme "Harem" i "Crno zlato".

Slijedeći gost ponovno joj je bio Dejan Kostić, s koji je izvela pjesme "Ludnica" i "Jorgovani".

U Arenu vratio se i MC Stojan, koji je izazvao veliko oduševljenje i na njezinom trećem koncertu, a ništa drugačije nije bilo ni sada. Aleksandra i Stojan izveli su svoj duet "Šta bi".

"Još jedan najveći aplauz za moga prijatelja MC Stojana Vrijeme prolazi, uvijek dolaze neki novi, ali kada je ono što on radi u pitanju, on je zaista netko tko je prvi početo s tim stilom muzike i napravio velike stvar. Nemoj plakat. Ti si jedan jako vrijedan i jako dobar momak. Iskrena duša. Netko tko je, kada sam ja imala 20-ak godina i kada zaista mnogi nisu znali tko sam i što radim, ni moje pjesme, on me pozvao da snimimo duet. To mi je otvorilo mnoga vrata, a on je bio tu da me podrži. Želim mu se zahvaliti i reći da nikad nisam zabravila da je bio tu. On je već bio i tu. Znate što je rekao kad je završio koncert. 'Ja želim opet izaći pred ovu publiku', a ja sam rekla moraš, jer si napravio ludilo", rekla je Aleksandra nakon čega je MC Stojan zapjevao hit "La Miami".

Aleksandri su se na prethodnim koncertima pridružili i Aco Pejović, Željko Samardžić, Milica Todorović, Bojan Vasković iz grupe Lexington, Tea Tairović, Saša Matić, Nataša Bekvalac, Jelena Rozga te Lepa Brena.

Aleksandra je u sklopu turneje "Od istoka do zapada" rasprodala pet Arena Zagreb, čime se upisala u povijest kao prva kojoj je to uspjelo.

