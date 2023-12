Lopez su grudi ispadale iz neobičnog topića, a Benov izraz lica odavao je kao da mu to baš i nije drago

Jennifer Lopez i Ben Affleck bili su gosti ELLE zabave u Los Angelesu, a gdje su bili i najveće zvijezde.

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez bila je jedan od gošći ELLE zabave u Los Angelesu, na koju je stigla u pratnji svog supruga Bena Afflecka, koji se od nje nije odvajao, iako je na trenutke izgledalo kao da mu je na crvenom tepihu pomalo neugodno.

54-godišnja Jennifer i 51-godišnji Ben u nekoliko su navrata bili snimljeni tijekom žustrih rasprava, no sada su pred fotografima pali poljupci, a on joj je nešto šaputao na uho. Ben je poznat po tome što ne voli biti u centru pozornosti, što je sada definitivno bio i to zahvaljujući kreaciji koju je njegova supruga nosila. Riječ je o crnoj dugoj suknji i topu u stilu srebrnog oklopa, a ispod kojeg su joj se nazirale gole grudi.

Slavni supružnici nedavno su viđeni u nešto manje glamuroznom izdanju i to u jednoj trgovini namještajem dok su izmjenjivali nježnosti, što je pravo iznenađenje nakon svih javnih prepiranja i nesuglasica koje su imali posljednjih mjeseci. Fotografi su ih snimili kako razgledavaju ponudu dućana, a u jednom su trenutku sjeli su na jednu od sofa, možda kako bi isprobali njezinu udobnost, a onda su se počeli nježno gledati u oči i ljubiti.

Par je u svibnju, nakon gotovo godine dana potrage, napokon pronašao kuću koja im odgovora na otmjenom Beverly Hillsu. Prema pisanju TMZ-a, za veličanstvenu vilu iskeširali su 60,85 milijuna dolara, što je gotovo 15 milijuna dolara ispod početne tražene cijene koja je iznosila 75 milijuna dolara. Prvi se put pojavila na tržištu 2018. godine po cijeni od 135 milijuna dolara, ali ta je cijena ove godine skoro prepolovljena.

Kuća, poznata i pod nazivom imanje Wallingford, nalazi se na površini od 5 hektara i ima 12 spavaćih soba i 24 kupaonice.

Nedavno je obnovljena i proširena i ima garažu za 12 automobila i dodatni parking za njih 80. Tu je i jedinstveni zatvoreni sportski kompleks, penthaus za goste od 5000 četvornih metara, kuća za čuvare i stražarska kuća s dvije spavaće sobe. Jennifer ima na raspolaganju teretanu, kao i terene za košarku, pickleball i boksački ring, sportski salon i bar. TMZ je otkrio da kuća ima i frizerski salon, salon za nokte, kućno kino, vinski podrum, viski salon, kao i saunu, sobe za masažu i bazen iza glavne kuće.

Ispred ulaza u kuću ovih je dana bila viđena gomila namještaja i bilo je parkirano najmanje šest vozila i veliki kamion za selidbe, a razni tepisi, cvijeće i namještaj bili su istovareni i položeni na zaštitne cerade.

Ben i Jennifer inače su odustali od čak triju nekretnina za koje su dali i depozit, međutim potraga je konačno sretno završena, a hoće li to popraviti i njihove navodne probleme, pokazat će vrijeme.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity I peta Arena dupkom je puna, a poznato je i tko su Aleksandri Prijović gosti zadnju večer!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić pokazala djelić blagdanske čarolije u svojem domu, u ukrašavanju je pomogao i sinčić Viktor!