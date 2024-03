Oglasila se odvjetnica muža Dragane Mirković, komentirala je navode o drugoj ženi s kojom ga povezuju: ''Ponaša se časno i dostojanstveno...''

Nakon šuškanja medija da suprug pjevačice Dragane Mirković Toni Bijelić već živi s ljubavnicom, javila se njegova odvjetnica i demantirala navode.

Vijest da se srpska pjevačica Dragana Mirković razvodi nakon 25 braka od hrvatskog biznismena Tonija Bijelića šokirala je njezine pratitelje i iznenadila javnost koja o tome nije imala pojma sve dosad.

Srpski mediji su se raspisali o navodnoj aferi Tonija Bijelića i životu s 15 godina mlađom ljubavnicom, no njegova odvjetnica te je napise sada demantirala.

''Nije istina da je gospodin Bijelić navodno uveliko započeo zajednički život s drugom ženom kako je neistinito iznijeto u predmetnom članku. Ovim putem, moja stranka gospodin Bijelić ističe da se u privatnom i poslovnom životu uvijek ponaša časno, dostojanstveno i kao obiteljski čovjek. Nadalje ističe da nikada nije učinio ništa čime bi dao povoda ili razloga za navedene objave, te o tome ne želi davati dalje izjave'', poručila je odvjetnica Gabriela Banić.

Dragana i Toni slovili su kao jedan od najstabilnijih parova u regiji, a njihovoj ljubavi i životu mnogi su se divili. Sve do prije tri godine zajedno su živjeli svoju prividnu bajku u jednom dvorcu u Beču od 15 tisuća kvadrata, a koji je smješten u prostranom parku od tri hektara. Uz njega se nalazi i crkva, a Dragana je svoj luksuzni dom krajem prošle godine pokazala u videu koji je objavila na profilu na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je Dragana pred kamerama IN magazina nedugo nakon što su ona i Toni kupili dvorac 2010 godine, a iz kojeg se on iselio.

Dragana i Toni bili su u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka. Inače, pjevačica je osim po glazbi, nekretninama i vlastitoj TV kući, poznata i kao vlasnica najskupljih automobila na estradi kojima se također voli pohvaliti.

