Jennifer Lopez razbjesnila obožavatelje naglim potezom, za ništa nije dala objašnjenje: "Ovo je krajnje razočaravajuće"

Jennifer Lopez otkazala je koncerte u sedam gradova koji su trebali biti održani u sklopu njezine turneje "This Is Me…Now: The Tour".

Latino diva Jennifer Lopez najavila je svoju prvu turneju nakon pet godina, naziva "This Is Me…Now: The Tour" koju su njezini obožavatelji jedva dočekali, no sada su ostali u šoku jer je iznenada otkazala koncerte u u sedam gradova.

54-godišnja Jennifer otkazala je sve planirane datume koncerata između 22. i 30. kolovoza i to u Nashvilleu, New Orleansu, Raleighu, Atlanti, Houstonu, Clevelandu i Tampi.

Prema Ticketmasteru, organizator događaja morao je iz nekog razloga otkazati nastupe, a Jennifer, kao ni bilo tko iz njezina tima, zasad nisu dali nikakvo objašnjenje za takav rasplet događaja. Ona je nakon objave o otkazivanju snimljena na putu u jedan plesni studio u Los Angelesu, a na fotografijama se jasno vidi da je poprilično loše raspoložena.

Brojni razočarani obožavatelji posjetili su web stranicu za prodaju ulaznica i distribuciju gdje su izrazili tugu, ali i ljutnju zbog otkazivanja koncerata.

"Imao sam karte za svog prijatelja i mene za koncert u Raleighu u kolovozu koji je zajedno s nekim drugim gradovima otkazan je bez objašnjenja ili razloga. Tako sam se radovao ovome i ovo je krajnje razočaravajuće", "Obožavatelji bi trebali dobiti objašnjenje", "Koncert u ATL-u je otkazan. Zašto je ovaj koncert otkazan bez objašnjenja", pitali su se u komentarima.

Početak turneje zakazan je za 26. lipnja u Orlandu na Floridi, a Jennifer bi ovo trebala biti prva turneja nakon petogodišnje pauze i turneje iz 2019. godine, na kojoj je zaradila više od 50 milijuna dolara. Osim Floride, njezini bi se koncerti trebali održati diljem Sjeverne Amerike, u Los Angelesu, Montrealu, Nashvilleu i drugim mjestima prije nego što turneja završi 17. kolovoza u New Yorku.

Prema najavi na "This Is Me…Now Tour" Jennifer će pjevati svoje starije hitove, zajedno s novim pjesmama s njezinog posljednjeg albuma "This Is Me...Now".

