Inače mrgudni Affleck napokon je pokazao i nježniju stranu, svoju Jennifer bez suzdržavanja je ljubio pred svima!

Jennifer Lopez i Ben Affleck pokazali su nježnost na crvenom tepihu na premijeri filma ''This Is Me… Now: A Love Story'', a glumac nije skidao oči sa svoje lijepe supruge.

Jedan od najpoznatijih holivudskih parova Jennifer Lopez i Ben Affleck zajedno su stigli na premijeru njezina novog dokumentarnog filma ''This Is Me… Now: A Love Story''.

Koliko je ponosan na svoju suprugu, Ben nije skrivao i nije skidao oči s nje pozirajući pred paparazzima. U jednom trenu pokazali su i nježnost te se nakratko poljubili.

Jennifer je zablistala u crnoj haljini s dubokim dekolteom, a suknja joj se sastojala od providne tkanine i šljokica kojima su bile ispisane riječi horoskopskih znakova na engleskom i njihovi simboli.

Koliko voli Bena, Jen je nedavno pokazala i novom verzijom pjesme ''Can't Get Enough'' u kojoj, pisali su strani mediji, pjeva o spolnom odnosu s Benom. Lopez pjeva kako se jednostavno ne može zasititi svoga supruga Bena, za kojeg se udala 2022. godine, prvo u Las Vegasu, a zatim u Georgiji.

Singl je s njezina albuma "This Is Me... Now", koji govori o tome koliko se promijenila u posljednjih 20 godina otkako je bila zaručena za Bena, pa otkazala vjenčanje 2004. godine, no ponovno su se spojili 2021. godine i otad ne prestaju puniti medijske stupce.

Kao što se može i pretpostaviti, za dokumentarac, pjesmu i album Lopez je muza bio Affleck.

