Pogledajte novi imidž Jennifer Lopez koji je oduševio njezine fanove, ali i pomladio je: "Više nego prekrasno!"

Jennifer Lopez u novom nizu fotografija svu pažnju usmjerila je na svoj zanimljiv outfit, ali i na novu frizuru.

Slavna američka glumica i pjevačica Jennifer Lopez gostovala je na predstavljanju nove kolecije Schiaparelli za proljeće/ljeto 2024. u Parizu.

Pažnju je privukla svojom modnom kombinacijom, a riječ je o bijelom kaputu s detaljima bijelih latica. Na očima je nosila neobične zlatne sunčane naočale.

Također, svima je za oko zapela i njezina nova frizura. Naime, svoju dugu kosu zamijenila je kratkim bobom.

Niz fotografija objavila je i na svom Instagram profilu, a pratitelji nisu prestali hvaliti njezinu promjenu imidža.

"Savršena", "Perfektna", "Wow, ikona", "Više nego prekrasno", "Mamica je postala Majka", "Diva", "Prekrasna", "Ljepotice moja", gasili su samo neki od brojnih komentara.

Jennifer je nedavno objavila reizdanja svoje pjesme "Can't Get Enough", koja se nalazi na njezinu novom albuma "This Is Me... Now", a nastavak je onog "This Is Me... Then" iz 2002. godine. U novoj pjesmi pjeva o svojoj vezi s Affleckom za kojeg se udala u Las Vegasu prije godinu i pol, a to nije jedina pjesma posvećena njezinu suprugu na albumu jer je tu i "Dear Ben II", nastavak pjesme "Dear Ben" s albuma "This Is Me... Then".

Podsjetimo, Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Od tada provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji, no, nažalost, u posljednjih nekoliko mjeseci često ih vidimo kako se svađaju.

