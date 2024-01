Mejaši kreću na treću australsku turneju: Koja iskustva u zemlji klokana više ne namjeravaju ponoviti?

Domovinu je zabijelio snijeg, a Mejaši zimske čizme namjeravaju zamijeniti japankama. Za nekoliko dana kreću na svoju treću australsku turneju. Koja iskustva u zemlji klokana namjeravaju ponoviti, a koja im više nikad neće pasti na pamet, otkrili su našoj Anji Beneti za In magazin.

Kad su dobili prvi poziv za turneju po Australiji, Mejaši su mislili da sanjaju, a sad se u zemlju klokana vraćaju po treći put. "Zorica", "Zavela me Ana", "Nije to vino" i ostali nezaboravni hitovi ponovno će se prašiti s pozornica najmanjeg kontinenta na svijetu.



''Posjetit ćemo Sydney i Melbourne. Veselim se svim ljudima koje smo upoznali na prethodnim turnejama, a i onima koje ćemo upoznati. Moram priznati da su nam čak malo i otvorili oči kako oni tamo žive, koliko im fali domovina i baš je lijepo što s tako malim sitnicama mi možemo njih razveseliti. Oni čim čuju govor hrvatski, već su veseli'', priča Nikola Bosilj.



"Moram reći da stvarno imamo privilegiju kao band što imamo priliku već treći puta otići na drugi kraj svijeta. Vjerujete da glazba koju ljudi stvaraju malo koga može odvesti tako daleko. Ja se stvarno radujem ovoj turneji ...", kaže Edo Drakulić.



Mejaši se vesele i što će ponovno uživati u neobičnim okusima koji su na prošloj turneji razgalili njihova nepca.



''Sjećam se kad smo u Adelaidu išli probati ove ulične specijalitete pa su nam Kinezi pripremili nekakva pileća srca u žumanjcima i fakat je izgledalo gadno, ali kad sam probao, bilo je odlično. Ljudi bi se začudili koliko je klokan stvarno fin i obećali su nam u Australiji zadnji put nismo stigli, nadam se da ćemo ovaj put probati kotlovinu od divokoze i klokana'', kaže Nikola Bosilj.



Probati pak ponovno surfati na oceanskim valovima, neće im pasti na pamet. Poučen iskustvom, Nikola se, kad je ocean u pitanju, odlučio držati one: hvali more, drž' se kraja!



''Hvala Bogu da sam bio vezan za dasku, da nisam, vjerojatno sad ne bi pričali. Uglavnom, kako sam ja pokušavao izaći, svaki put me val poklopio i to se dogodilo tri, četiri puta, više nisam imao zraka i onda sam se po toj šagi privukao do te surferske daske i hvala Bogu zajahao sam dasku i izašao sam van. Ali, hvala Bogu drugi put me nećete vidjeti u oceanu kako surfam. ", kaže Nikola.



"Meni je najgore bila vožnja lijevom stranom kad smo došli. Mi kad smo ušli u kružni tok, ja sam svako malo ruke stavljao, kao da će nas auto tresnuti....", rekao je.



Novopečenom tati Edi najteže ipak pada što će se morati odvojiti od svoje dvomjesečne mezimice.

''Sad skupljam one prve osmijehe, sve prvo, prvo i svaki put kad dođem doma, svaki dan je sve zanimljivije, svaki dan nešto novo otkriijemo. Priviknuli smo jedni na druge i ona točno zna, osjeća kad me nema. Kad joj žena pušta pjesme, ona prepozna glas, gleda gdje je tata...", priča Edo.



A gdje su Mejaši nakon povratka u domovinu? U studiju pripremaju album dueta na kojem će odati počast prerano preminulom kolegi.



"Zaokružit ćemo ga na jedan poseban način. Snimit ćemo pjesmu koju je Jasmin Stavros snimio prije nekih 15-ak godina koju je za njega napisao Denis Dumančić, i kao hommage njemu ćemo snimiti s jednim drugim kolegom .", ispričali su.



"Jako nam je žao da za Jasminovog života nismo stigli napraviti zajedničku pjesmu. Nažalost nije bilo vremena, ali obradom i davanjem novog ruha toj njegovoj staroj pjesmi ćemo mu stvarno odati počast . Ako je tamo gore, neka nas gleda i nek se smije ...", rekli su.



