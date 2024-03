Harisu Džinoviću ni nakon službenog razvoda neke stvari nisu jasne: ''Skoro godinu da je to radila, čemu sam se ja čudio, a nisam vidio razlog...''

Nakon što se Haris Džinović službeno razveo od Meline Džinović, u intervjuu za srpske medije otkrio je kako se iselila te što i dalje ne shvaća.

Haris Džinović i Melina Džinović službeno su se razveli ovog tjedna, a nakon iznenadnog razvoda braka Haris je medijima iskreno progovorio o njihovom odnosu.

''Ona je napustila kuću, ona je praktično pobjegla iz kuće, samo je sukcesivno iznosila stvari, praktički je samo nestajala'', rekao je Haris za srpski Hype.

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović usred skandala oko razvoda odlučio je odvratiti misli na način kako samo on zna, pogledajte kakvu je feštu napravio u poznatom restoranu!

Poznatom pjevaču jedna stvar i dalje nikako nije jasna.

''Nikada u životu je nisam udario, nikad u životu je nisam ponižavao… Nikad ništa loše osim podrške, samo sam je podržavao u svemu. Ne znam čime sam ovo zaslužio, to biste trebali nju pitati'', rekao je.

Odgovorio je i što će biti s imovinom koju su imali.

''Zakon će reći što je to što njoj pripada, može da joj ne pripadne ništa, a može i cijela kuća. Ne znam taj zakon, bit će kako će biti. Mi se nismo čuli, ona je napustila kuću, praktično je pobjegla i odjednom je nestala bez ikakvog kontakta, čak i s djecom. Primijetio sam da je iznosila stvari, nije se ona pojavljivala kad sam ja bio prisutan. Skoro godinu dana je bilo izbjegavanje, čemu sam se ja čudio, nisam vidio nikakav razlog'', ispričao je.

''Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama unatrag, nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi skaču'', rekao je poprilično oštro Haris.

''Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka'', istaknuo je za srpsku televiziju.

''Ja sam podržavao to, do jednog razdoblja, do veljače prošle godine i to je bilo tako. Ali mislim, kad sam vidio da je vrag odnio šalu, onda sam morao prekinuti sve'', rekao je iskreno.

A tuga na njegovom licu bila je vidljiva. Cijeli videozapis pogledajte OVDJE.

Na ročište Melina nije stigla, a Harisa su fotografi uhvatili prije rasprave.

"Pitajte nju zašto nije došla, ja nemam nikakvo saznanje. Dvije su strane bile suglasne, sutkinja je to prihvatila i dala je presudu. Službeno sam razveden. Osjećam se odlično. Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne žive zajedno. Podrška sina mnogo mi znači. Ne vjerujem ženama. Melina je nikakva žena. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svijest. Sama je rekla da je materijalist, nju zanimaju samo pare. Ne zanima me s kim me je varala, sin je jako ljut na nju. Nisam žalio ni dinara na nju, sve sam joj kupovao, materijalist je", izjavio je Haris za Blic.

Haris i Melina odlučili su staviti točku na i nakon dugih više od dvadeset zajedničkih godina. Deset godina bili su u braku, a prije toga jedanaest u vezi. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana, no ljubavi je došao kraj.

U IN magazinu Haris je progovorio o Melini.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna", riječi su kojima je Džinović prekinuo medijsku šutnju i prvi put progovorio o razlogu kraha braka s Melinom.

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo pravi razlog razvoda Harisa i Meline Džinović? Nove informacije ne idu u prilog pjevačevim ranijim izjavama!

U regionalnim medijima šuška se koji bi mogao biti razlog prekida, a dok neki tvrde da je Haris imao aferu, ovih dana pročulo se da je Melina ta koja već pola godine ima novu ljubav, uspješnog biznismena.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neda Ukraden ponosno je pozirala s kćeri jedinicom i zetom, pratitelji su iznenađeni koliko kćerka liči na pjevačicu

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Aniston i Bullock uhvaćene na mjestu gdje nisu baš željele biti snimljene, pokušale su se zakamuflirati na svom malom izletu, ali...