Hana Huljić u rijetkom izlasku, za koji je imala poseban povod, u mini haljini pokazala vitke noge

Hana Huljić prisustvovala je promociji nove knjiga svoje mame Vjekoslave na koju je došla s ocem Tončijem i bratom Ivanom.

Autorica Vjekoslava Huljić u Zagrebu je održala promociju svoje nove knjige "La Petite Marie" na kojoj se okupila njezina cijela obitelj.

Tim je povodom i njezina kći Hana Huljić Grašo, koju rijetko viđamo u javnosti, napravila iznimku, a na promociji se pojavila u mini haljini u kojoj je pokazala vitke noge.

Hana je sjedila pored oca Tončija i brata Ivana, a tijekom večeri su svi troje ponosno pozirali s Vjekoslavinom knjigom.

Haninog supruga Petra Graše nije bilo na vidiku, kao ni njihove kćerkice Albe, pa je moguće da je tata ostao kod kuće s bebom.

Vjekoslava Huljić nedavno je za In Magazin otkrila ponešto o svojoj unučici.

"Ona je zapravo dijete okupano ljubavlju kako bi i sva djeca trebala biti. Tonči je u ulozi djeda predivan! Strpljiv šta inače nije. Već nas sve vrti oko malog prsta", kazala je ponosna baka koju je unučica Alba potaknula i da stvara nova dijela.

"Sad na licu mjesta improviziram pjesmice, uspavanke, brojalice i onda kad Alba zaspe onda to idem zapisati da ne zaboravim", ispričala je.

Otkrila je i da se ne miješa puno u sam odgoj Albe jer je, kako kaže, Hana mama za poželjeti i u nekim je trenucima uvelike podsjeća na nju.

"Uložiš u svoje dijete i onda i vidiš u svojem djetetu sebe, tako ja vidim sebe u njoj još na jedan bolji način", priznala je Vjekoslava.

Podsjetimo, Hana je 17. srpnja rodila djevojčicu carskim rezom. Grašo zbog obaveza nije bio prisutan na porodu, a jednom prilikom je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao svoju dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Nikad vitkija Kolinda na modnom događaju u Katru pozirala poput modela i potpuno raspametila obožavatelje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najljepšu ženu svijeta zamalo je zasjenila njezina majka, no zbog nikad oskudnije haljine ipak je ona bila u centru pažnje!