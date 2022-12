Vjekoslava Huljić progovorila o ulozi bake i unučici Albi, a najljepše riječi odabrala je za kćer Hanu!

Hitmejkerica, ali i spisateljica Vjekoslava Huljić, nedavno je gostovala na Filozofskom fakultetu u Splitu. Zašto joj je dodijeljena ta čast, što studente najviše zanima, ali i koliko uživa u ulozi bake, doznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Više od stotinu pjesama je napisala kao i priča, 14 knjiga, 1 slikovnicu. Tako bi ukratko mogli opisati stvaralaštvo spisateljice i jedne od naših napopularnijih glazbenih tekstopisaca, Vjekoslava Huljić definitivno je ispisala glazbenu ali i književnu povijest Hrvatske. Stoga i ne čudi što su studenti Filozofskog fakulteta u Splitu poželjeli da im upravo ona bude gost predavač.



"Ja sam bila oduševljena jer sam saznala da na svom kolegiju obrađuju moju knjigu bajki i priča "Čampro" i roman "Maksove šumotvorine", roman za djecu. To su i prve dvije knjige koje sam objavila prije 20 i više godina. To mi je izuzetna čast da mladi budući akademski građani čuti nešto od mene, kako sam stvarala da im mogu dati neke savijete.", rekla je Vjekoslava Huljić.



Studente je najviše zanimalo u čemu Vjekoslava pronalazi inspiraciju kada se primi pera i krene pisati, no ona kaže, inspiracija je suda oko nas samo trebamo gledati srcem. Njezini književni počeci, otkriva nam, bili su od ranog djetinjstva.



"Čim sam naučila slova i počela pisati prve pjesmice i pričice to je bilo to. Učiteljica me odmah izvela pred ploču, a meni je to bilo grozno i neugodno. Onda sam dobivala nagrade prve, druge Modre laste, pa dva puta "Zlatno pero" za najboljeg mladog književnika. Možda nisam bila svjesna toga ali pisanje mi je zaista bilo opsesija i moje zadaćnice se i dan danas čuvaju i možda ih pokazuju nekoj novoj djeci", kaže.



A upravo su djeca bila Vjekoslavina prva publika, uz knjige za najmlađe i ona je rasla u spisateljskom stvaranju. Otkada je u njezin život ušla unučica Alba, priznaje nam, već se stvaraju neka nova djela.



"Tek ću sad početi, sad sam se zalaufala. Sad na licu mjesta improviziram pjesmice, uspavanke, brojalice i onda kad Alba zaspe onda to idem zapisati da ne zaboravim.", kažem.



Uloga bake je nešto što je trenutno najviše uveseljava i okupira. A svakim osmijehom Albe, kaže nam spisateljica, sreća raste do neba.



"Nisam stroga, ona je još mala ali želim je uzeti za ruku i pokazati joj život i svijet koliko je predivan i odgojiti je u ljubavi. Ona je zapravo dijete okupano ljubavlju kako bi i sva djeca trebala biti. Tonči je u ulozi djeda predivan! Strpljiv šta inače nije. Već nas sve vrti oko malog prsta'', priča Vjekoslava.



U sam odgoj Albe otkriva nam spisateljica neće se mnogo miješati jer je Hana, kaže nam, mama za poželjeti i u nekim je trenucima uvelike podsjeća na nju.



"Uložiš u svoje dijete i onda i vidiš u svojem djetetu sebe, tako ja vidim sebe u njoj još na jedan bolji način", priznala je Vjekoslava.



Iduća godina za Vjekoslavu će biti ponovno prepuna lijepih glazbenih stihova ali i novih književnih djela, dok će promocija posljednjeg romana za odrasle "La petit Marie" biti 16. prosinca u Zagrebu, koji će, ne sumnjamo, ponovo čitatelje ostaviti bez daha.

