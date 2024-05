Zvijezda omiljenih Kumova u zagrljaju samozatajnog supruga otkrila da imaju razlog za veselje: ''Iza nas je 16 zajedničkih godina...''

Daria Lorenci Flatz i njen suprug Emil Flatz slave 16. godišnjicu braka, podijelila je nekoliko njihovih zajedničkih fotografija i emotivan opis.

Naša glumica Daria Lorenci Flatz i njen suprug Emil Flatz danas imaju poseban razlog za veselje.

Ovaj par slavi 16 godina svoje ljubavi, a tim povodom Daria je objavila nekoliko njihovih fotografija i suprugu posvetila emotivnu čestitku.

''Iza nas je 16 zajedničkih godina... Troje djece, jedan pas, puno neprospavanih noći, kredita, smijeha, ludila, serija, bolesti, briga, poslova, doručaka, kavica u zoru, zagrljaja, poljubaca, života... Jednom riječju ljubavi. Idemo još barem dva kruga'', napisala je Daria.

Prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

"Bili smo znanci dugo godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom za net.hr.

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

U sretnom braku dobili su tri sina. Blizanci Fran i Mak rodili su se 2009. godine, a 2016. dobili su sina Tina.

Prije Emila, Daria je bila u braku s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Omiljena zvijezda Kumova pozirala s bakom, koja je proslavila 94. rođendan, a pokazala je i mamu!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda ''Kumova'' odgovorila na upit koji u zadnje vrijeme često dobiva: ''Na neki način, to je sad moj izbor''

Pogledaji ovo Nekad i sad Daria Lorenci i njezin samozatajni suprug prije 15 godina bili su u slatkom iščekivanju, a dočekalo ih je pravo iznenađenje!

Pogledaji ovo Nekad i sad Jedna od omiljenih domaćih glumica kao da ne stari, pogledajte koliko se malo promijenila od početka karijere!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Celine Dion priznala da je simptome teške bolesti ignorirala 17 godina: ''Zatvarala sam oči pred tim, no kad više nisam mogla pjevati...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput otkrila je što radi po cijele dane: ''Ovo traje od jutra do mraka, ali idem s veseljem''