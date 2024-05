Baby Lasagna oglasio se na društvenim mrežama, izdvojio je najdraži trenutak, a ne bi vas trebalo iznenaditi kako je slavio prolazak u finale!

Baby Lasagna oglasio se na društvenim mrežama jutro nakon prolaska u finale Eurosonga, a osim što je podijelio dojmove i zahvalio se fanovima, pokazao je i što je radio nakon polufinala.

Hrvatska je u finalu Eurosonga, a Baby Lasagna spektakularnim nastupom u polufinalu potvrdio je i status glavnog favorita za pobjedu na natjecanju.

Nakon što su mu se malo slegli dojmovi, Lasagna, odnosno Marko Purišić, oglasio se na društvenim mrežama.

"Hej, htio sam samo zahvaliti svima koji su jučer glasali i doveli nas do finala, to je velika čast. Bio je jako dobar osjećaj biti na toj pozornici, ali u trenutku kad sam se okrenuo dok smo plesali i vidio more ljudi i cijelu publiku kako pleše, to je bilo nešto nevjerojatno za vidjeti. Sad ne mogu dočekati subotu, jedva čekam i mislim da ćemo biti još bolji nego jučer. Vidimo se uskoro i hvala vam, mjau", poručio je u videu koju je objavio u pričama na Instagramu.

"I naravno, dragi moji Hrvati, presretan sam kad vidim ove snimke koje mi šaljete i koje ste uzbuđenje jučer proživljavali skupa sa mnom. Nadam se da ste zadovoljni, da ste ponosni i idemo sad do kraja. Hvala", dodao je Lasagna.

Pokazao je i da je nakon polufinala gledao svoju omiljenu seriju.

"Naravno, afterparty je bio u 'The Office' stilu", napisao je, pa je podijelio i jednu fotografiju na kojoj pozira sa svojom zaručnicom Elizabetom Ružić, koju možete pogledati u našoj galeriji.

Podsjetimo, Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" pomeo je konkurenciju na ovogodišnjem Eurosongu i ne kladionicama mu ne prestaju rasti šanse za pobjedu. Najnovije stanje s kladionica provjerite OVDJE.

Preostaje nam još i drugo polufinale Eurosonga, koje je u četvrtak 9. svibnja, dok je veliko finale u nedjelju 11. svibnja.

