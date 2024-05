Svi pričaju o reakciji publike na nastup Baby Lasagne, ovo su kadrovi koji su obišli svijet!

Kadrovi publike s nastupa Baby Lasagne šire se društvenim mrežama, ove scene sve će ostaviti bez teksta.

Naš predstavnik Baby Lasagna svojom energičnom pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' raspjevao je i rasplesao cijelu dvoranu u Malmöu.

Dok je on plesao na pozornici, u pozadini se mogla vidjeti publika sa svjetlećim narukvicama kako sve plešu prepoznatljive pokrete, a našem Lasagni bili su i prateći vokal koji je gotovo nadglasao i samu pjesmu.

Kadrovi s njegova nastupa sve su ostavili bez teksta, a publiku koja je sjajno reagirala na njegovu pjesmu komentiraju i na društvenim mrežama.

''Pa ovo je vrh kako sve rukavice plešu s Baby Lasagnom. Univerzalan jezik i energija, čak i ako ne pobijedi, ovo je naš najbolji nastup, i zato bravo za ekipu s klupe'', ''Baš lijepo što je pozvao Euroviziju na svoj koncert'', ''Pleši sa mnom, Europo'', ''Ako ova slika ne odašilje pobjedničku energiju, dalje ne znam…'', neke su od reakcija.

pa ovo je vrh kako sve narukvice plešu s #BabyLasagna #Croatia #Eurovision

univerzalni jezik i energija, cak i ako ne pobijedi ovo je nas najbolji nastup ikad i zato bravo za cijelu ekipu ‘s klupe’ 👏👏👏👏#proudofyou

🇭🇷🇭🇷🇭🇷❤️🤍💙🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/pOj9G9Yv0P — mirna zidaric (@MirnaZidaric) May 7, 2024

Baby lasagna: THERE'S NO GOING BAAACK"



Publika: pic.twitter.com/RTu6cpykli — kokainska kurva (ali gym bro) (@filip_gs) May 7, 2024

IF THIS PIC OF BABY LASAGNA DOESN'T SCREAM WINNER, I DON'T KNOW WHAT ELSE DOES pic.twitter.com/O1qPMt2efk — Dora (@nojams_dora) May 1, 2024

Drugo polufinale Eurosonga održava se u četvrtak 9. svibnja, a finale je u subotu 11. svibnja.

Evo i koji će po redu u finalu nastupiti naš Baby Lasagna.

